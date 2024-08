AP News Today Live: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లేటెస్ట్ తెలుగు న్యూస్ Thu Aug 29 2024

Chandrababu Speach In Telugu Language Day: మాతృభాషను మరిచిపోతే జాతి కనుమరుగు అవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. జీతం కోసం ఆంగ్లం, జీవితం కోసం తెలుగు నేర్పిస్తామని వెల్లడించారు. నేను తెలుగువాడినని ప్రతి ఒక్కరూ గర్వంగా చెప్పుకునే రోజు వస్తుందని అన్నారు. జీవో నెంబరు 77పై అధ్యయనం చేస్తామని తెలిపారు. మాతృభాషను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్ అన్నారు. | Read More

Teacher Statue Set Up in School: పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయుడు అంటే కేవలం పాఠాలు బోధించడానికే పరిమితం కాలేదు. తాను పనిచేస్తున్న పాఠశాల అభివృద్ధికి, అక్కడి విద్యార్థుల అభ్యున్నతికి ఎనలేని కృషి చేశార ఓ ఉపాధ్యాయుడు. ఈ క్రమంలో ఆయన చేసిన సేవలకు పాఠశాలలో ఆయన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటుచేసి నాటి సేవలను స్మరించుకుంటున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని బోరుభద్ర గ్రామస్థులు. | Read More

ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడికి అరుదైన గౌరవం - పాఠశాలలో విగ్రహం ఏర్పాటు - Teacher Statue Set Up in School

Low Pressure Formed in Bay of Bengal: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ శుక్రవారం నాటికి మరింతగా బలపడే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వైపు కదులుతూ ఆదివారం నాటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రోణంకి కూర్మనాథ్ తెలిపారు. | Read More

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రేపు, ఎల్లుండి అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు - Low Pressure in Bay of Bengal

TTD has Taken Action on Illegal Sale of Laddus : పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలలోని లడ్డూకి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. మరే ఇతర ప్రసాదాలకు లేని రుచి, నాణ్యత అందులో ఉంటాయి. స్వామివారి దర్శన అనంతరం ప్రతి ఒక్కరూ లడ్డూలు తీసుకునే ఇంటికి పయనమవుతారు. ఇంత డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో కొంత మంది దళారులు తిరుమలలో కొన్న లడ్డూలను బయట అధిక ధరకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. దీనిపై దృష్టి సారించిన టీటీడీ శ్రీవారి లడ్డూప్రసాదాలు పక్కదారి పట్టకుండా చర్యలు చేపట్టింది. | Read More

CM Chandrababu Review On Capital : సీఆర్డీఏ కార్యాలయ నిర్మాణం 90 రోజుల్లో పూర్తి కావాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రాజధాని ప్రాంతంలో త్వరితగతిన జంగిల్‌ క్లియరెన్స్‌ పనులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ సిటీగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. కార్మికుల క్షేమం, సంక్షేమం ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వ విధానమని చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. త్వరలో చంద్రన్న బీమాకు శ్రీకారం చుడతామని అన్నారు. | Read More

నూతన మద్యం విధానం రూపకల్పనకు కేబినెట్‌ సబ్‌కమిటీ నియామకం - Sub Committee on New Liquor Policy

Appointment of Cabinet Sub Committee on New Liquor Policy in AP: రాష్ట్రంలో నూతన మద్యం విధానం రూపకల్పనకు ప్రభుత్వం కేబినెట్‌ సబ్‌కమిటీని నియమించింది. ఐదుగురు మంత్రులతో మద్యం విధానంపై కెబినెట్ సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం ఉన్న మద్యం పాలసీని కెబినెట్ సబ్ కమిటీ సమీక్షించనుంది. | Read More