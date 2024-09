మహిళలకు గుడ్ న్యూస్ - ఉచితంగా మూడు సిలిండర్లు - ప్రతి కుటుంబానికి లబ్ధి! - AP Free Gas Cylinder Scheme

Three Gas Cylinders Are Free In AP From Diwali Festival?: సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాల అమలు దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చకచకా అడుగులు వేస్తోంది. దీపావళికి దీపం పథకానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. 3 సిలిండర్లను ఉచితంగా అందించేందుకు ముమ్మర కసరత్తు చేస్తోంది. పథకంతో ఒక్కో కుటుంబానికి ఏడాదికి 2,476 రూపాయల మేర లబ్ధి చేకూరనుంది. | Read More