శ్రీవారి లడ్డూ లెక్కలు మారిపోయాయ్! - నాణ్యత పునరుద్ధరించిన టీటీడీ - SRIVARI LADDU QUALITY

Sanctity of Srivari Laddu Prasadam is Restored Again : శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాల పవిత్రత, నాణ్యతను మళ్లీ పునరుద్ధరించినట్లు టీటీడీ ఈవో ఎక్స్​ వేదికగా తెలియజేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక నందిని నెయ్యిని కొంటున్నట్లు వెల్లడించారు. నెయ్యి నాణ్యతల ల్యాబ్​ రిపోర్ట్​లను ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్​ చేశారు.