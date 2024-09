రాష్ట్రానికి రానున్న రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు - ఏపీ జెన్‌కో, ఎన్‌హెచ్‌పీసీ భాగస్వామ్యంతో విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు - APGENCO and NHPC in AP

Power Projects in Partnership with APGENCO and NHPC: ఎన్డీఏ కూటమి సర్కార్‌ రాకతో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. విద్యుత్‌ రంగంలో త్వరలోనే లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. ఏపీ జెన్‌కో, ఎన్​హెచ్​పీసీ భాగస్వా‌మ్యంతో రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటిని రెండు దశల్లో పూర్తికి ప్రతిపాదనలు రూపొందిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఆ సంస్థల ప్రతినిధులు సీఎం సమక్షంలో ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. | Read More