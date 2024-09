సహాయక చర్యలతో వరద బాధితులకు బాసట - Help to Vijayawada Flood Victims

Voluntary Organizations and Donors Help to The Vijayawada Flood Victims : వరద తాకిడికి అతలాకుతలం అయిన విజయవాడ వాసులకు సహాయం చేసేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగమంతా రంగంలోకి దిగింది. ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థుతుల్లో దాతలు మానవత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు వచ్చి పారిశుద్ద్య సహా పలు సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ బాధితులకు బాసటగా నిలుస్తున్నారు. | Read More