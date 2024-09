గుంటూరు జిల్లా: వాగులో కొట్టుకుపోయిన కారు-ముగ్గురు మృతి - Car washed out three dead

Three people died after their car got washed : గుంటూరు జిల్లాలో కారు వాగులో కొట్టుకుపోయి ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన పెదకాకాని మండలం ఉప్పలపాడులో చోటుచేసుకుంది. పాఠశాలకు సెలవు ఇవ్వడంతో ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని వస్తుండగా ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. | Read More