మద్యం రిటైల్​ వ్యాపారం ఇక ప్రైవేటుకి - నేడో రేపో ప్రకటించే ఛాన్స్ - AP New Liquor Policy Notification

New Liquor Shops Notification in AP : రాష్ట్రంలో మద్యం విధానంపై నేడో రేపో నోటిఫికేషన్‌ విడుదల కానుంది. రిటైల్‌ వ్యాపారాన్ని ప్రైవేట్​కు అప్పగించే ఆర్డినెన్స్‌కు గవర్నర్‌ ఆమోద ముద్ర వేశారు. ఈ మేరకు అక్టోబర్​లో లైసెన్సుల జారీ పూర్తిచేసేందుకు ఎక్సైజ్‌ శాఖ సన్నద్ధమవుతోంది. | Read More