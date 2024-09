వినాయక నిమజ్జన వేడుకల్లో అపశ్రుతులు- 40 మందికి గాయాలు - Fire Accident in Ganesh Immersion

Fire Accident in Ganesh Immersion Celebration In Nellore District 40 Injured : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఆదివారం నిమజ్జన వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో నెల్లూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో విషాదకర ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. | Read More