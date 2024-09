ముంపు ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధుల పర్యటన - బాధితులకు బాసటగా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు - Ministers visit on Flood areas

Ministers Visit on Flood Areas in AP : విజయవాడ సహా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పర్యటించారు. సహాయచర్యల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. బాధితుల సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని వారికి హామీ ఇచ్చారు. | Read More