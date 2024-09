రాష్ట్ర ప్రజలకు మరో షాక్ - సెప్టెంబర్ 5 నాటికి బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం! - Another low pressure in ap

Another Low Pressure is Expected by September 5 : ఇప్పటికే వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు వాతావారణ షాక్​ మరో షాక్​ న్యూస్​ చెప్పింది. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ నాటికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో మళ్లీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. | Read More