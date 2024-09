మన్యంపై డెంగీ పంజా - బాధితులతో కిటకిటలాడుతున్న ఆస్పత్రులు - Dengue Fevers in Manyam

People Suffering From Dengue Fevers in Manyam District : మన్యం జిల్లాలో డెంగీ జ్వరాలు వణికిస్తున్నాయి. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో మన్యంవాసులు డెంగీబారిన పడుతున్నారు. దీనికి తోడు వ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రాలు సుదూరంగా ఉండటం రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. డెంగీ నియంత్రణకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుకుంటుకున్నారు. | Read More