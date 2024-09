ప్రజలు మెచ్చేలా - చంద్రబాబు పాలన @ 100 రోజులు - Chandrababu Hundred Days Ruling

100 Days Of NDA Govt in AP : ఈ ఏడాది జూన్‌ 12న సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన చంద్రబాబు నేటితో 100 రోజుల పాలన పూర్తిచేసుకుంటున్నారు. ఆర్థిక కష్టాలు వెంటాడుతున్నా, ఏపీకి పూర్వవైభవం తీసుకొచ్చే దిశగా ఆయన గట్టి ప్రయత్నమే చేశారు. రూ.10 లక్షల కోట్లకు పైగా అప్పు భారం ఉన్నా, ప్రజల అవసరాలు తీర్చే విషయంలో ఏమాత్రం వెనుకడుగు వేయలేదు. వంద రోజుల్లోనే 100కు పైగా అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేసి తనకున్న పరిపాలనా అనుభవం ఏ పాటిదో చాటారు. | Read More