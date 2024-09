WineShops Close for Ganesh Immersion : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గణేశ్​ నవరాత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నెల 17న వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా మద్యం దుకాణాలు మూసేయాలని పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సీవీ ఆనంద్‌ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నెల 17 ఉదయం 6 గంటల నుంచి 18వ తేదీన సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మూసేయాలని స్పష్టం చేశారు. | Read More

Telangana CM Revanth Issued Orders to DGP : హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్​ దెబ్బతీసే పనిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉందని, రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగిస్తే ఎంతటివారైనా కఠినంగా వ్యవహరించాలని డీజీపీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. | Read More

Disorganized Sanitation in Guntur: గుంటూరులో పారిశుద్ధ్యం పడకేసింది. వారం రోజులుగా ప్రధాన కూడళ్లు, అనేక కాలనీల్లో చెత్త పేరుకుకుపోయింది. రహదారుల వెంట కుప్పలుగా పోగుబడి దుర్గంధం వెదజల్లుతోంది. గుంటూరు పురపాలక సిబ్బందిని విజయవాడలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ పనులకు పంపడం వల్లే సమస్య తలెత్తింది. | Read More

డయల్ 100 పని చెయ్యడం లేదా?- 112 కు ట్రై చెయ్యండి - Dial 100 is Not Working at Times

Dial 100 is Not Working at Times And is Causing Problems : ఇటీవల మునగపాకలో ఏటీఎం చోరీ సమయాన స్థానికుడొకరు గుర్తించాడు. వెంటనే డయల్‌ 100కి ఫోన్‌ చేశాడు. ఎలాంటి స్పందన లేదు. అనకాపల్లిలో ఓ తగాదాను పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురాడానికి డయల్‌ 100కి కాల్‌ చేయగా లైన్‌ కలవలేదు. చోడవరంలో రోడ్డు ప్రమాదం సమయంలో వివాదం చోటు చేసుకుంది. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడానికి 100కి డయల్‌ చేయగా పని చేయలేదు. | Read More