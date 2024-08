AP News Today Live: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లేటెస్ట్ తెలుగు న్యూస్ Fri Aug 30 2024

యమపాశాలుగా విద్యుత్ తీగలు - అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి నిండు ప్రాణాలు బలి - Electrical Accidents in AP

Many Electrical Accidents Happening in the State : రాష్ట్రంలో విద్యుత్ తీగలు కొందరికి యమ పాశాలుగా మారుతున్నాయి. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. దీంతో సామాన్య ప్రజలు బలవుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనలే ప్రకాశం, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వెలుగుచూశాయి.