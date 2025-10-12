ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు కట్టిన పేదలకు శుభవార్త - LRSతో హక్కులు మీవే!

150 గజాల వరకు ఉచిత క్రమబద్ధీకరణ - 301 గజాలకు పైగా సాధారణ రిజిస్ట్రేషన్ విలువ

AP Land Regularization Scheme
AP Land Regularization Scheme (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
AP Land Regularization Scheme: తెలుసో, తెలియకో ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు నిర్మించి నివసిస్తున్న పేదలకు పెద్ద అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. అదే భూక్రమబద్ధీకరణ (Land Regularization Scheme). ఈ పథకం ద్వారా తమ ఇళ్లపై పూర్తిస్థాయి హక్కులు పొందవచ్చు. అలాగే, ప్రభుత్వానికి కూడా ఆదాయం వస్తుంది. అయితే, ప్రజలకు ఇంకా సరైన అవగాహన కల్పించడంలో సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.

గత ప్రభుత్వం హయాంలో 100 గజాల వరకు భూమిని ఆక్రమించి ఇల్లు కట్టుకున్న వ్యక్తులకు రూ.1 కే క్రమబద్ధీకరణ అవకాశముందని ప్రకటించారు. కానీ తర్వాత ఉత్తర్వుల్లో దీనిని 75 గజాలకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. 2023 ఫిబ్రవరిలో, 100 గజాల వరకు రూపాయి చెల్లించకుండానే క్రమబద్ధీకరిస్తామని మరోసారి చెప్పినా, స్పందన లేదు.

ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని మరింత విస్తరించింది. 150 గజాల వరకు ఉచితంగా క్రమబద్ధీకరణ ఇవ్వనుందని, 301 గజాలకు పైగా ఉన్న భూముల కోసం సాధారణ రిజిస్ట్రేషన్ విలువను వర్తింపచేస్తారు. దీని ద్వారా పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కూడా తమ ఇళ్లపై పూర్తి హక్కులు పొందగలుగుతారు. ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధిదారులు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత యాజమాన్య హక్కులు పొందుతారు. తద్వారా కుటుంబ అవసరాలు, పిల్లల చదువు, వైద్యం, ఇతర అవసరాలకు బ్యాంకు లేదా ఇతరుల నుంచి రుణం తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

లబ్ధి పొందాలంటే, గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయాల్లోని కార్యాలయాలను సంప్రదించాలి. వారి ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరించి, అర్హతలను పరిశీలిస్తారు. మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా కూడా సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏడాది జనవరి 29న LRS పై ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. ఇప్పటి వరకు చిత్తూరు జిల్లాలో 355, తిరుపతిలో 2,641 దరఖాస్తులు వచ్చాయని అధికారులు వెల్లడించారు. గడువు డిసెంబర్ 31గా నిర్ణయించారు. అందువల్ల ప్రజలు త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

భూక్రమబద్ధీకరణకోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే వారికి ఇళ్లపై పూర్తి హక్కులు మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో భరోసా కలుగుతుంది. ఇది పేదలకు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి ఒక పెద్ద అవకాశంగా నిలుస్తుంది. సీసీఎల్‌ఏ అధికారులు పథకం గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని సూచిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ పథకం గురించి ప్రజలలో అవగాహన పెంచడానికి తగిన ప్రచారం అవసరం.

ఇది అనేక మంది పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు భవిష్యత్తులో భద్రమైన ఇంటి హక్కులను ఇస్తుంది. ఈ విధంగా, LRS సొంత ఇల్లు, భవిష్యత్తు హక్కులు, కుటుంబ భద్రత, ఆర్థిక మద్దతు అందించే సమగ్ర పథకంగా మారింది. గడువు ముగియక ముందే గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాలకు వెళ్లి దరఖాస్తు చేయడం మంచి మార్గం.

మీ ప్లాట్​ అక్రమ లేఅవుట్​లో ఉందా? - LRSతో ఇలా క్రమబద్ధీకరించుకోండి!

