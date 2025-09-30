ETV Bharat / state

'మహిళ మిస్సింగ్​ కేసు దర్యాప్తు 13 ఏళ్లా?' - పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీకి హైకోర్టు ఆదేశం

విచారణను స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థకు అప్పగించడం సముచితం - వాస్తవాలను వివరిస్తూ అఫిడవిట్‌ వేయండి

AP High Court Questioned West Godavari SP on Woman Missing Case
AP High Court Questioned West Godavari SP on Woman Missing Case (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 9:14 AM IST

AP High Court Questioned West Godavari SP on Woman Missing Case: ప్రతి ఏటా జిల్లాలో ఈ మిస్సింగ్​ కేసులు విషయానికి వస్తే వీటి సంఖ్య పెరుగుతునే ఉన్నాయి. వీటిని ఛేదించాలని పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ప్రయత్నిస్తున్నా ఫలితాలు మిశ్రమంగానే ఉంటున్నాయి. ప్రస్తుత యువతలో ప్రేమ వివాహాలు, ఇతరత్రా కుటుంబ కలహాలతో అదృశ్యమౌతున్న కేసులే ఎక్కువ అని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. నాలుగు గోడల మధ్య తలెత్తిన భార్యాభర్తలు, కుటుంబ సభ్యులు సమస్యలను కూర్చోని పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉన్నా వాటిని పెద్దవిగా చేసుకుంటున్నారు. చిన్నపాటి మాటలకు మనస్తాపానికి గురై ఇంటి నుంచి వెళ్తున్నారు. ఏళ్లు గడుస్తున్నా అదృశ్యమవుతున్న కేసులు పోలీసులకు సవాలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి. అటువంటి ఘటనే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా ఈ కేసు దర్యాప్తుపై హైకోర్టు సీరియస్​ అయ్యింది. అసలు ఏం జరిగిందంటే?

ఓ మహిళ అదృశ్యమై 13 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా ఈ వ్యవహారాన్ని శాస్త్రీయ విధానంలో దర్యాప్తు చేయకుండా పోలీసులు కాలం వెళ్లదీస్తున్నారని హైకోర్టు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. దర్యాప్తును శాస్త్రీయంగా జరిపి ఉంటే అదృశ్యమైన మహిళను కనుగొనేందుకు 13 సంవత్సరాలు పట్టేది కాదని తెలిపింది.

ఈ కేసు విచారణను ఏదైనా స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థకు అప్పగించడం సముచితమని ప్రాథమికంగా అభిప్రాయపడింది. కేసును వేరే సంస్థకు అప్పగించే ముందు ప్రస్తుత దర్యాప్తులోని వాస్తవ పరిస్థితులను వివరిస్తూ అఫిడవిట్‌ వేసేందుకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీకి మరో అవకాశం ఇస్తున్నామని పేర్కొంది. అఫిడవిట్​ దాఖలు వేసేందుకు తదుపరి విచారణను అక్టోబరు 10కి వాయిదా వేసింది. ఈ మేరకు హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌ ఇటీవల ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.

దర్యాప్తులో పురోగతి లేనందున: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జీలుగుమిల్లి మండలం కామయ్యపాలెం గ్రామానికి చెందిన బండారు ప్రకాశరావు కుమార్తె మంగాదేవికి మోహనబ్రహ్మాజీతో వివాహం చేశారు. వీరిద్దరికి మనస్పర్థల కారణంగా పుట్టింటికి తిరిగొచ్చిన కుమార్తెకు సర్దిచెప్పి ప్రకాశరావు అత్తారింటికి పంపారు. 2012 అక్టోబరు 18న అల్లుడు ఫోన్‌ చేసి మీ కుమార్తె ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిందని ప్రకాశరావుకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఎంత వెతికినా ఆమె జాడ కనిపించకపోవడంతో ప్రకాశరావు తాడేపల్లిగూడెం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వారు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు.

దర్యాప్తులో పురోగతి లేకపోవడంతో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ, కొవ్వూరు డీఎస్పీ, తాడేపల్లిగూడెం ఎస్‌హెచ్‌వో తదితరులపై 2017లో హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. ఈ వ్యాజ్యంలో పోలీసులు కౌంటర్‌ వేస్తూ కనిపించకుండా వెళ్లిన ఆమెను కనుగొనేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ వివరణపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌ ఈ కేసు దర్యాప్తును సరైన శాస్త్రీయ దృక్పథంతో జరిపి ఉంటే ఆమెను కనుగొనడానికి 13 సంవత్సరాలు సమయం పట్టేది కాదని అన్నారు.

