ప్రముఖ కంపెనీలకు భూములు కేటాయిస్తే తప్పేంటి - ఉద్యోగాలు వస్తాయి కదా: హైకోర్టు - HIGH COURT ON ALLOCATING LANDS

Published : July 31, 2025 at 10:26 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

HC on Petition Filed Against Allocating Lands to Companies: ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వకపోతే రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు, కంపెనీలు ఎలా వస్తాయని పిటిషనర్‌ను హైకోర్టు ఘాటుగా ప్రశ్నించింది. రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రారంభ దశలో ఉందని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఈ క్రమంలో భూములు ఎంత ధరకు ఇస్తున్నారనే విషయాన్ని చూడకూడదని పరిశ్రమలను, పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలు తక్కువ ధరకు భూములు కేటాయిస్తున్నాయని, ఇంక ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నాయని తెలిపింది. ఐటీ అభివృద్ధితో బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌ లాంటి నగరాలు ఎలా అభివృద్ధి చెందాయో చూస్తున్నాము కదా అని అన్నది. ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి ప్రతిష్ఠాత్మక కంపెనీలకు తక్కువ ధరకు భూములు కేటాయిస్తే తప్పేంటని ప్రశ్నించింది.

అందులో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్‌ (టీసీఎస్‌) కంపెనీకి భూమి కేటాయించి ఉండొచ్చని వెల్లడించింది. విశాఖలో రూ.1,370 కోట్లతో టీసీఎస్‌ సంస్థ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా 12000 మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని గుర్తుచేసింది. టీసీఎస్‌కు లీజు విధానంలో భూమిని కేటాయిస్తున్నామని, ఆ భూమిని విక్రయించడం లేదని ప్రభుత్వం చెప్తున్న దశలో ఈ ప్రక్రియ నిలుపుదలపై ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేమని ధర్మాసనం తేల్చి చెప్పింది. టీసీఎస్‌ కంపెనీకి భూకేటాయింపు వ్యవహారంలో ప్రస్తుత పిల్‌లో తాము ఇచ్చే తుది ఉత్తర్వులకు లోబడి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణను 4 వారాలకు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్, జస్టిస్‌ చీమలపాటి రవిలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

99 పైసలకే అమ్మేస్తున్నారంటూ పిల్‌: విశాఖలో రూ.529 కోట్లు విలువ చేసే 21.16 ఎకరాల భూమిని 99 పైసలకు టీసీఎస్‌కి కేటాయిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్‌ 21న జీవో జారీ చేసిందంటూ 'సొసైటీ ఫర్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఆఫ్‌ సివిల్‌ ప్రాపర్టీ, ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ రైట్స్‌' సంస్థ విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఎన్‌.నమ్మిగ్రేస్‌ హైకోర్టులో పిల్‌ వేశారు. బుధవారం జరిగిన విచారణలో ఆమె తరఫున న్యాయవాది జడ శ్రావణ్‌కుమార్‌ వాదనలు వినిపించారు. టీసీఎస్‌ కంపెనీకి భూ కేటాయింపుపై తమకు అభ్యంతరం లేదన్నారు. అయితే ఏపీఐఐసీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నగరం నడిబొడ్డున 99 పైసలకు మొత్తం 21.16 ఎకరాలు కేటాయించారని, ఆ భూమిని టీసీఎస్‌కు విక్రయిస్తూ దస్తావేజులు రాసుకోబోతున్నారని చెప్పారు.