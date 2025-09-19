ETV Bharat / state

హాయ్‌ల్యాండ్‌లో 65 రోజులు ఏం చేశారు? - ఏపీపీఎస్సీని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు

వేలమంది అభ్యర్థుల జీవితాలతో ఏపీపీఎస్సీ ఆడుకుంటోందంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు - ఫిర్యాదు చేయడానికి ఏడాది సమయం ఎందుకు తీసుకున్నారంటూ ప్రశ్నలు - విచారణను నేటికి వాయిదా

AP High Court hearing on APPSC Group 1 Mains
AP High Court hearing on APPSC Group 1 Mains (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 11:08 AM IST

4 Min Read
AP HC Hearing on APPSC Group 1 Mains Exam Evaluation: గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబుపత్రాల మాన్యువల్‌ మూల్యాకనంలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయన్న కారణంతో పరీక్షను రద్దు చేసి, తాజాగా నిర్వహించాలని హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి 2024 మార్చి 13న కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఏపీపీఎస్సీ, ఉద్యోగాలు పొందిన వారు ధర్మాసనం ముందు అప్పీళ్లు వేశారు. అప్పీళ్లపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. మంగళగిరిలోని హాయ్‌ల్యాండ్‌ రిసార్ట్స్‌లో గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనం చేయకపోతే 65 రోజులు అక్కడ ఏమి చేశారని ఏపీపీఎస్సీని హైకోర్టు సూటిగా ప్రశ్నించింది. హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మూల్యాంకనం జరగకపోతే త్వరలో ఫలితాలు ప్రకటిస్తామని ఏపీపీఎస్సీ అప్పటి కార్యదర్శి పీఎస్సార్‌ ఆంజనేయులు ఎందుకు మీడియాకు తెలిపారని ప్రశ్నించింది. పిటిషన్​పై తదుపరి విచారణను నేటికి (శుక్రవారానికి) వాయిదా వేసింది.

హాయ్‌ల్యాండ్‌లో 65 రోజులు ఏం చేసారు?: మంగళగిరిలోని హాయ్‌ల్యాండ్‌ రిసార్ట్స్‌లో గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనం చేయకపోతే 65 రోజులు అక్కడ ఏమి చేశారని ఏపీపీఎస్సీని హైకోర్టు సూటిగా ప్రశ్నించింది. హాయ్‌ల్యాండ్‌లో జరిగిన మూల్యాంకనమే ప్రస్తుత కేసులో కీలకాశంమని వ్యాఖ్యానించింది. హాయ్‌లాండ్‌లో మూల్యాంకనానికి రూ.20 లక్షలు ఖర్చుచేశారని, పోలీసు సిబ్బందిని వినియోగించారని గుర్తుచేసింది. హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మూల్యాంకనం జరగకపోతే త్వరలో ఫలితాలు ప్రకటిస్తామని ఏపీపీఎస్సీ అప్పటి కార్యదర్శి పీఎస్సార్‌ ఆంజనేయులు ఎందుకు మీడియాకు తెలిపారని ప్రశ్నించింది. మూల్యాంకనంలో అవకతవకలు జరిగాయని హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి తీర్పు ఇచ్చిన వెంటనే ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపించాలని పోలీసులకు ఏపీపీఎస్సీ ఎందుకు ఫిర్యాదు చేయలేదని నిలదీసింది.

ఆలస్యమైన ఫిర్యాదు-కోర్టు ఆగ్రహం: ఫిర్యాదు చేయడానికి ఏడాది సమయం ఎందుకు తీసుకున్నారని ప్రశ్నలు సంధించింది. వాస్తవాలను కోర్టు ముందు ఉంచకుండా ఏపీపీఎస్సీ గోప్యత పాటిస్తోందని పేర్కొంది. వేలమంది అభ్యర్థుల జీవితాలతో ఏపీపీఎస్సీ ఆడుకుంటోందని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. గ్రూప్‌-1 నోటిఫికేషన్‌(27/2018) ప్రధాన పరీక్షను రద్దు చేస్తూ సింగిల్‌ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఏపీపీఎస్సీ, ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు దాఖలు చేసిన అప్పీళ్లపై హైకోర్టులో తుది విచారణ ప్రారంభమైంది. ఏపీపీఎస్సీ, ఎంపికైన అభ్యర్థుల వాదనలు ముగిశాయి. ఎంపికకాని అభ్యర్థుల తరఫున వాదనలు కొనసాగింపునకు విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా పడింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్‌ హరిహరనాథశర్మతో కూడిన ధర్మాసనం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.

ఏపీపీఎస్సీ తరఫున వాదనలు: గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబుపత్రాల మాన్యువల్‌ మూల్యాకనంలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయన్న కారణంతో పరీక్షను రద్దు చేసి, తాజాగా నిర్వహించాలని హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి 2024 మార్చి 13న కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఎపీపీఎస్సీ, ఉద్యోగాలు పొందిన వారు ధర్మాసనం ముందు అప్పీళ్లు వేశారు. దీనిపై జరిగిన విచారణలో ఏపీపీఎస్సీ తరఫున అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌(ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ వాదనలు వినిపించారు. ఏపీపీఎస్సీ అప్పటి కార్యదర్శి పీఎస్సార్‌ ఆంజనేయులు నేతృత్వంలో హాయ్‌లాండ్‌లో జరిగిన మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణల విషయంపై దర్యాప్తు జరిపించాలని ఏపీపీఎస్సీ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో ఫిర్యాదు చేసిందని, వాస్తవాలను తేల్చేందుకు సిట్‌ దర్యాప్తు చేస్తోందన్నారు.

సిట్‌ నివేదిక ఇచ్చేంత వరకు వేచి చూడటం ఉత్తమం అన్నారు. 2021 డిసెంబర్‌ నుంచి 2022 ఫిబ్రవరి మధ్య హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మొదటి సారి మాన్యువల్‌ మూల్యాకనం జరిగిందన్న పిటిషనర్ల వాదనను వ్యతిరేకించడంతోపాటు రెండు ప్రభుత్వ కళాశాలలు, ఏపీపీఎస్సీ కార్యాలయంలో 2022 మార్చి 25 నుంచి మాత్రమే మూల్యాంకనం జరిగినట్లు ఏపీపీఎస్సీ గతంలో కౌంటర్‌ వేసిన విషయాన్ని ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.

ఎంపికైన అభ్యర్థుల తరఫున వాదనలు: ఇప్పటికే ఉద్యోగులుగా ఎంపికై విధులు నిర్వహిస్తున్న అభ్యర్థుల తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాదులు సీవీ మోహన్‌రెడ్డి, పి.శ్రీరఘురాం, ఓ.మనోహర్‌రెడ్డి, న్యాయవాదులు శ్రీకాంత్, జీవీ రెడ్డి తదితరులు వాదనలు వినిపించారు. ‘హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మూల్యాంకనం జరగ లేదన్నారు. కేవలం సన్నాహక ఏర్పాట్లు చేశారని వాదనలు వినిపించారు. హాయ్‌ల్యాండ్‌ అవాస రిసార్ట్స్‌లో 2021 డిసెంబర్‌ నుంచి 2022 ఫిబ్రవరి మధ్య ‘మొదటి సారి’ మాన్యువల్‌ మూల్యాకనం జరిగిందన్న మాటల్లో వాస్తవం లేదన్నారు.

2022 మార్చి 25 నుంచి 2022 మే 25 మధ్య మాత్రమే ప్రభుత్వ కళాశాలలు, ఏపీపీఎస్సీ కార్యాలయంలో మూల్యాంకనం నిర్వహించారని కోర్టుకు తెలిపారు. హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మొదటిసారి మూల్యాంకనం జరిగిందని హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి పొరపాటు పడ్డారన్నారు. మూల్యాకనం ఒక్కసారే నిర్వహించారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై సిట్‌ దర్యాప్తు చేస్తున్న నేపథ్యంలో నిర్దిష్ట సమయం విధించి నివేదిక ఇచ్చేలా ఆదేశించండి లేదా ఎంక్వైరీ కమిషన్‌ను నియమించి వాస్తవాలను తేల్చాలని కోరారు. సింగిల్‌ జడ్జి ఉత్తర్వులను రద్దు చేయండి’ అని కోరారు.

ఎంపిక కాని అభ్యర్థుల తరఫున వాదనలు: పోస్టులకు ఎంపికకాని అభ్యర్థుల తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది శివ వాదనలు వినిపించారు. ‘అభ్యర్థుల జీవితాలతో ఏపీపీఎస్సీ ఆడుకుంటోందన్నారు. 2021 డిసెంబర్‌ 05 నుంచి 2022 ఫిబ్రవరి 26 మధ్య హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మొదటి సారి మూల్యాంకనం జరిగిన మాట వాస్తవమని కోర్టుకు తెలిపారు. ఆ ఫలితాలను తొక్కిపెట్టారని, ఫలితాలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని ఏపీపీఎస్సీ అప్పటి కార్యదర్శి పీఎస్సార్‌ ఆంజనేయులు ప్రకటించడం చూస్తుంటే హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మూల్యాంకనం జరిగిందనే విషయాన్ని రుజువు చేస్తోందన్నారు.

తుది విచారణ కొనసాగుతోంది: మూల్యాంకనంలో జరిగిన అవకతవకల వల్ల ఎవరు లబ్ధిపొందారనే విషయాన్ని తేల్చేబదులు పరీక్షను రద్దు చేసి మళ్లీ నిర్వహించడం ఉత్తమమని హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి అభిప్రాయపడుతూ ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారన్నారు. అక్రమాలకు పాల్పడిన ఏపీపీఎస్సీ అధికారులను కాపాడటం కోసం కంటితుడుపుగా ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు’ అని అన్నారు. మిగిలిన అభ్యర్థుల తరఫు న్యాయవాదుల వాదనల కోసం విచారణ నేటికి వాయిదా పడింది. ఈ వ్యవహారంపై తుది తీర్పు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది అభ్యర్థుల భవిష్యత్తును నిర్ణయించనుంది.

