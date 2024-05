ETV Bharat / state

రెవెన్యూ రికార్డుల్లో ఇష్టానుసారం పేర్లు మార్చడం ఏంటి? - అధికారులపై హై కోర్టు ఆగ్రహం - Lands Dispute Case in High Court

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 21, 2024, 9:07 AM IST | Updated : May 21, 2024, 10:24 AM IST

AP High Court Fire On Lands Dispute Case ( ETV Bharat )

Last Updated : May 21, 2024, 10:24 AM IST