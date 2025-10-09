ETV Bharat / state

'పీపీపీ'విధానంలో తప్పేముంది? - హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు

నిధుల కొరత కారణంగా ఆ నిర్ణయం తీసుకొని ఉండొచ్చు - వనరుల లేమితో కోర్టు భవన నిర్మాణాలే నిలిచిపోయాయి - టెండర్ల ఖరారుపై స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరణ

High Court Declines Interim Stay On PPP Model
High Court Declines Interim Stay On PPP Model (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

High Court Declines Interim Stay On PPP Model : వైద్య కళాశాలలను ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో నిర్మిస్తే తప్పేంటని రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. నిధుల కొరతతో కోర్టు భవన నిర్మాణాలే నిలిచిపోయాయని గుర్తు చేసిన ధర్మాసనం, నిధుల కొరత వల్లే పీపీపీ నిర్ణయం తీసుకొని ఉండొచ్చని వ్యాఖ్యానించింది. టెండర్ల ఖరారుపై స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. రాష్ట్రంలో 10 వైద్య కళాశాలలను ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్య విధానంలో నిర్మించి నిర్వహించేందుకు రాష్ట్రప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంలో జోక్యం చేసుకోలేమని హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది.

రాష్ట్రంలో ఆదోని, మదనపల్లె, మార్కాపురం, పులివెందుల, పెనుకొండ, పాలకొల్లు, అమలాపురం, నర్సీపట్నం, బాపట్ల, పార్వతీపురం వైద్య కళాశాలను పీపీపీ విధాంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు సెప్టెంబరు 9న ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోను సవాలు చేస్తూ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లికి చెందిన వసుంధర దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. ‘ప్రజాప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టివైద్య కళాశాలలను ప్రైవేటీకరిస్తున్నారని వసుంధర తరఫు న్యాయవాది శ్రీరామ్‌ వాదించారు. బిడ్‌లో విజేతగా నిలిచిన సంస్థ 33 ఏళ్ల వరకూ ఆ కళాశాలను నిర్వహిస్తుందని అన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో 12 వైద్య కళాశాలలకు 5వేల 800 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో పాలనపరమైన అనుమతులు ఇచ్చారని వివరించారు.

ఈ దశలో స్పందించిన ధర్మాసనం పాలనపరమైన అనుమతులిస్తే సరిపోతుందా? నిధులు విడుదల చేయాలి కదా అని ప్రశ్నించింది. అంత పెద్ద మొత్తంలో సొమ్మును రాష్ట్రప్రభుత్వం ఖర్చుచేసే స్థితిలో ఉండాలి కదా? అని వ్యాఖ్యానించింది. నిధుల కొరత కారణంగా పీపీపీ విధానంలో నిర్మించాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఉండొచ్చని, అది తప్పెలా అవుతుందని ధర్మాసనం నిలదీసింది.

నిధుల కోసం ప్రభుత్వం బ్యాంకుల దగ్గరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందన్న ధర్మాసనం నిధుల కొరత వల్ల జిల్లాల్లో కోర్టు భవనాల నిర్మాణాలూ నిలిచిపోయాయని గుర్తు చేసింది. డబ్బు లేనప్పుడు ప్రభుత్వమే వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రులు కట్టాలంటే సంవత్సరాల తరబడి సమయం పడుతుందన్న న్యాయస్థానం నిధులున్నప్పుడే కళాశాలలను నిర్మించాలంటే ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదు.

అందరం నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించాలని హితవు : ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో అందరం నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించాలని, లేకపోతే ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రులు ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చెందవని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. వైద్య కళాశాలల నిర్మాణం పూర్తిగా ప్రైవేటుకు అప్పగించకుండా ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యం ఉండడం మంచిదే కదా? అని వ్యాఖ్యానించింది. పీపీపీ విధానంలో ఆసుపత్రులను నిర్మించాలనేది ప్రభుత్వ విధానపర నిర్ణయమని, రాజ్యాంగ, చట్టవిరుద్ధ నిర్ణయాల్లో తప్ప ప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయాల్లో న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోవని ధర్మాసనం తేల్చిచెప్పింది.

పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్‌ వేయాలని CSతోపాటు వైద్యారోగ్య ముఖ్య కార్యదర్శి, ఏపీ వైద్యసేవలు, మౌలికాభివృద్ధి సంస్థ ఎండీ, ఏపీ వైద్య విద్య, పరిశోధన సంస్థ ఎండీకి నోటీసులు జారీచేసింది. తదుపరి విచారణను ఈ నెల 29కి వాయిదా వేసింది.

తిరుమల లడ్డూ కల్తీ కేసు - హైకోర్టు ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే

'మహిళ మిస్సింగ్​ కేసు దర్యాప్తు 13 ఏళ్లా?' - పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీకి హైకోర్టు ఆదేశం

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH COURT DECLINES INTERIM STAYAP HIGH COURTMEDICAL COLLEGES UNDER PPP MODELపీపీపీ మోడల్​లో మెడికల్​ కాలేజీలుHIGH COURT STAY ON PPP MODEL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.