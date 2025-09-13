తురకపాలెంలో పరిస్థితి అదుపులోనే ఉంది - కేవలం 4 శాతం మందిలోనే 'మెలియాయిడోసిస్'
వైద్యారోగ్య శాఖ సమీక్షలో ఉన్నతాధికారుల వెల్లడి - మరణాల గుర్తింపులో వైఫల్యంపై మంత్రి సత్యకుమార్ ఆగ్రహం - ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ పర్యటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 11:05 AM IST
AP Health Minister And Medical Council chairman srihari Visited In Turakapalem: గుంటూరులోని తురకపాలెం మరణాల వెనకున్న మిస్టరీ. ఇంకా వీడడంలేదు. ఆరోగ్య శాఖ అన్ని రకాల ఆరోగ్య పరీక్షలు చేస్తున్నా, నిపుణుల బృందం వైద్య నివేదికల్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తున్నా స్పష్టత రావడంలేదు. వారంలోగా సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు.
వారికి మెలియాయిడోసిస్ వచ్చే అవకాశం: గుంటూరు గ్రామీణ మండలం తురకపాలెంలో 2 నెలల్లో 25 మంది వరకూ మరణించడంపై శాస్త్రీయ కారణాలు అన్వేషించేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. మరణాల మిస్టరీ తేల్చేందుకు అధికారులు కమిటీ వేశారు. గ్రామంలో అనారోగ్యంబారిన పడినవారికి వివిధ రకాల పరీక్షలు నిర్వహించారు. 18 ఏళ్లు పైబడిన వారందరి ఆరోగ్య నివేదికల్ని అధికారులు సిద్ధం చేశారు. రక్తపరీక్షల ఆధారంగా కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 2517 మంది జనాభా ఉన్న గ్రామంలో 1343 మంది ఫలితాలు రాగా 1026 మంది కిడ్నీల పనితీరు ఉండాల్సిన రీతిలో లేదని, మరో 168 మందికి కాలేయ సంబంధిత సమస్యలున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
బీపీ, షుగర్ బాధితులు కూడా గ్రామంలో ఎక్కువమంది ఉన్నారు. ఈ తరహా సమస్యలున్న వారికి మెలియాయిడోసిస్ వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. చనిపోయినవారిలో ఎక్కువ మంది పెదపలకలూరిలోని ఆర్ఎంపీ చిట్టిబాబు వద్ద వైద్యం తీసుకున్నారనే సమాచారంతో అధికారులు అక్కడ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ శ్రీహరి కూడా తురకపాలెంలో పర్యటించి ఆర్ఎంపీ వైద్యులు కేవలం ప్రథమ చికిత్స మాత్రమే చేయాలన్నారు. పైపులైన్ ద్వారా పంపిణీ చేసిన తాగునీటి వల్ల ఇబ్బంది లేదని, పరీక్షల్లో తేలడంతో ఇటీవల నిలిపివేసిన సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు గ్రామంలో పర్యటించి ఈనెల 17 దాకా గ్రామంలో వైద్యశిబిరం కొనసాగిస్తామని తెలిపారు.
'స్థానిక ఆర్ఎంపీ వద్ద వైద్యం చేయించుకున్నారు. త్వరగా తగ్గిపోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో అధిక మోతాదులో యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చారు. వీటిని రెండు లేదా మూడు రోజులు వాడడం వల్ల రెసిడెన్సీ వస్తుంది. అవన్నీ రాకుండా క్రమేణా శాస్త్రీయంగా చేయల్సిన వైద్యం. ఇది అందరూ చేసేందుకు వీలు కాదని పేర్కొన్నారు.' - శ్రీహరి, ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్
కేవలం 4 శాతం మందిలోనే: తురకపాలెంలో వరుస మరణాలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తేవవడంలో జిల్లా అధికారులు విఫలమయ్యారని వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ANMలు క్షేత్రస్థాయిలో ఇంటింటికీ వెళ్లే సమయంలో జ్వరపీడితులు ఎక్కువగా ఉంటే ఆ సమాచారం జిల్లా అధికారుల ద్వారా రాష్ట్ర అధికారులకు వెంటనే అందే వ్యవస్థను శాఖాపరంగా పటిష్టం చేయాలని సమీక్షలో సూచించారు. జ్వర పీడితుల నుంచి సేకరించిన రక్త నమూనాల్లో కేవలం 4 శాతం మందిలోనే 'మెలియాయిడోసిస్' ఉన్నట్లు గుర్తించామని అధికారులు వివరించారు. మట్టి నమూనాల పరీక్షల ఫలితాలు ఇంకా అందాల్సి ఉందని వెల్లడించారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్, చెన్నై ప్రయోగశాలకు పంపించిన బాధితుల నమూనాల ఫలితాలు శనివారం రానున్నాయి.
తురకపాలెం పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ANMలు, ఆశాలు యాప్లో ఏరోజుకారోజు సదరు గ్రామాల్లో సంభవించిన మరణాలు నమోదు చేసే వ్యవస్థ చేశామని నిర్దిష్ట సంఖ్య కంటే మరణాలు ఎక్కువగా నమోదైతే అలెర్ట్ మెసేజ్ వెంటనే వైద్యాధికారులకు ఏకకాలంలో వచ్చేలా వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తున్నామని అధికారులు వివరించారు.
తురకపాలెంలో పరిస్థితి అదుపులో ఉంది - ఆందోళన అవసరం లేదు: వైద్యులు
తురకపాలెంలో మరొకరికి మెలియాయిడోసిస్ - గ్రామస్థుల హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ సిద్ధం చేసేందుకు అధికారుల కసరత్తు