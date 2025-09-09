ETV Bharat / state

రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం - జాతీయ సగటు కంటే అధిక వృద్ధి సాధన

సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో జీఎస్డీపీపై సమీక్ష - వృద్ధి లక్ష్యాలను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకోవాలని సూచించిన చంద్రబాబు

CM CHANDRABABU REVIEW (Photo Source: CMO Andhra Pradesh X Account)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:46 PM IST

ANDHRA PRADESH GSDP GROWTH: సుస్థిర ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధించాలంటే వృద్ధి లక్ష్యాలను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ, త్రైమాసిక ఫలితాల ఆధారంగా తదుపరి కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న 17.1 శాతం వృద్ధి సాధించేందుకు కృషి చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. జాతీయ సగటును మించి, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో జీఎస్డీపీలో వృద్ధి నమోదైందని రాష్ట్ర ప్రణాళికా విభాగం అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.

ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన సమీక్షలో, రాష్ట్ర ప్రణాళిక శాఖ అధికారులు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసిక వృద్ధి అంచనాలను ముఖ్యమంత్రికి సమర్పించారు. రెండు అంకెల వృద్ధిపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన సీఎం, “ఎంత లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం, దానికన్నా ఎంత ఫలితాలు సాధించాం” అనే విశ్లేషణ అవసరమని అన్నారు. రాష్ట్రానికి విస్తారమైన సముద్రతీరం, సమృద్ధిగా జలవనరులు, మెరుగైన మౌలిక వసతులు వంటి అనేక అంశాలు అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయని తెలిపారు. కొన్ని రంగాలు ఆశించిన పురోగతి సాధించకపోవడానికి కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి నిపుణులతో ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు.

పర్యాటక రంగం ప్రస్తుతం 17.08 శాతం పురోగతి సాధించినా, కనీసం 25 శాతం వృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. వృద్ధి పరంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు సాధించడమే లక్ష్యమని ఆయన అన్నారు. రైల్వే, రవాణా, హోటళ్లు, కమ్యూనికేషన్స్, బ్యాంకింగ్, ఇన్స్యూరెన్స్, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. అంతేకాక, శాఖలు, రంగాలు, నియోజకవర్గాల వారీగా జీఎస్డీపీ వివరాలను మరింత లోతుగా నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు.

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో జీఎస్డీపీ వృద్ధి విలువ 3,57,894 కోట్లకు చేరిందని అధికారులు తెలిపారు. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 9.58 శాతం వృద్ధి నమోదు కాగా, ఈసారి 10.50 శాతం వృద్ధి సాధ్యమైందని వివరించారు. దేశ జీడీపీ వృద్ధి రేటు 8.8 శాతం మాత్రమే కాగా, ఆ కంటే ఎక్కువ వృద్ధి సాధించడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికంగా బలోపేతమైందని రుజువైంది.

రంగాలవారీగా చూస్తే: పరిశ్రమల శాఖలో 11.91 శాతం, సేవల రంగంలో 10.70 శాతం, వ్యవసాయ రంగంలో 9.60 శాతం, జీవీఏలో 10.76 శాతం వృద్ధి నమోదైందని వెల్లడించారు. పశుపోషణ ఉత్పత్తి విలువ 6.65 శాతం పెరిగి 46,751 కోట్లకు చేరింది. చేపల పెంపకం-ఆక్వాకల్చర్ 14.52 శాతం వృద్ధితో 32,110 కోట్లకు పెరిగింది. మాంసం ఉత్పత్తి 8 శాతం పెరిగి 3.15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 3.41 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు చేరింది. గుడ్ల ఉత్పత్తి 62,157 లక్షల నుంచి 67,450 లక్షలకు పెరిగింది. మైనింగ్-క్వారీయింగ్ రంగం 43.54 శాతం వృద్ధి సాధించి 10,686 కోట్లకు చేరింది. తయారీ రంగం 9.93 శాతం వృద్ధితో 40,515 కోట్లకు చేరింది. నిర్మాణ రంగం 31,550 కోట్లతో 9.57 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది. రోడ్ మెటల్, బ్లాక్ గ్రానైట్, కలర్ గ్రానైట్ ఉత్పత్తి పెరిగిందని అధికారులు వివరించారు.

హోటళ్లు, రవాణా, పర్యాటక రంగం 25,702 కోట్లకు పెరిగి 17.92 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది. రియల్ ఎస్టేట్- ప్రొఫెషనల్ సర్వీసులు 11.70 శాతం వృద్ధితో 34,324 కోట్లకు చేరాయి. పర్యాటకులు 17.08 శాతం పెరిగి 6.89 కోట్ల నుంచి 8.07 కోట్లకు చేరారు. విమాన ప్రయాణికులు 21.1 శాతం వృద్ధితో 13.09 లక్షల నుంచి 15.85 లక్షలకు పెరిగారని అధికారులు వివరించారు.

TAGGED:

