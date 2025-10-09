ETV Bharat / state

డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు శుభవార్త - 2026 జనవరిలో నోటిఫికేషన్‌, మార్చిలో పరీక్షలు

టెట్‌ నవంబర్‌ మూడో వారంలో, డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌ జనవరిలో విడుదల - డీఎస్సీ గురించి ఎక్స్‌ వేదికగా మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ప్రకటన

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

October 9, 2025

AP DSC 2026 Notification: రాష్ట్రంలోని టీచర్‌ ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త తెలిపింది. డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌పై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. 2026 జనవరి నెలలో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల, మార్చిలో పరీక్షలు నిర్వహణ జరగనున్నట్లు విద్య, ఐటీ, నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆయన సామాజిక మాధ్యమ వేదిక ‘ఎక్స్‌ (X)’ ద్వారా చేసిన ట్వీట్‌లో ముఖ్య వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ ప్రకటనతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డీఎస్సీ అభ్యర్థుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది.

డీఎస్సీపై మంత్రి లోకేశ్‌ అధికారిక ట్వీట్‌: మంత్రి నారా లోకేశ్‌ తన ఎక్స్‌ పోస్టులో పేర్కొంటూ, “పాఠశాల విద్య, ఇంటర్మీడియట్‌, కళాశాల విద్య ఉన్నతాధికారులతో ఈరోజు సమీక్ష నిర్వహించాను. ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ ద్వారా టీచర్‌ పోస్టుల భర్తీకి ఇచ్చిన హామీని ప్రభుత్వం కట్టుబడి కొనసాగిస్తుంది. ఈ ఏడాది నవంబర్‌ మూడో వారంలో టెట్‌, 2026 జనవరిలో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌, మార్చిలో డీఎస్సీ పరీక్షలు నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించాను. టెట్‌, డీఎస్సీలకు అభ్యర్థులంతా సన్నద్ధం కావాలి. కొత్త విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే కొత్త ఉపాధ్యాయులు విధుల్లో చేరేలా ప్రణాళికను అమలు చేస్తాం. అదనంగా స్పెషల్‌ డీఎస్సీ కూడా నిర్వహిస్తాం,” అని తెలిపారు.

ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ నిర్వహణకు కట్టుబాటు: ప్రభుత్వం ప్రతీ ఏడాది డీఎస్సీ పరీక్షల ద్వారా టీచర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయడంపై కట్టుబడి ఉందని మంత్రి లోకేశ్‌ స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యవస్థతో విద్యా రంగంలో పారదర్శకత, సమయపాలన, నాణ్యత సాధ్యమవుతాయని పేర్కొన్నారు. ఇకపై ఉపాధ్యాయ నియామకాలు షెడ్యూల్‌ ప్రకారం కొనసాగుతాయని, ఈ విధానం ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది యువతకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని తెలిపారు.

టెట్‌ షెడ్యూల్‌ కూడా ఖరారు: డీఎస్సీతో పాటు టీచర్‌ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్‌ (టెట్‌) కూడా నవంబర్‌ మూడో వారంలో నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. టెట్‌ అర్హత పొందిన అభ్యర్థులు డీఎస్సీకి హాజరుకావడానికి అర్హత సాధిస్తారని తెలిపారు. “టెట్‌, డీఎస్సీ పరీక్షలు షెడ్యూల్​ ప్రకారం జరుగుతాయి. అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే సిద్ధమవ్వాలి. ఈసారి పరీక్షా విధానం పూర్తిగా పారదర్శకంగా, సాంకేతిక పద్ధతిలో నిర్వహిస్తాం” అని లోకేశ్‌ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలపై యాక్షన్‌ ప్లాన్‌: విద్యార్థుల్లో కనీస అభ్యసన సామర్థ్యాలు పెంచేందుకు ప్రభుత్వం సమగ్ర యాక్షన్‌ ప్లాన్‌ రూపొందిస్తోందని లోకేశ్‌ తెలిపారు. ఈ క్రమంలో బేస్‌లైన్‌ టెస్టులు నిర్వహించి, ప్రతి విద్యార్థి స్థాయిని అంచనా వేయాలని ఆయన సూచించారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ, ఇంటర్మీడియట్‌ బోర్డు, ఉన్నత విద్యా సంస్థలు సమన్వయంతో పనిచేసి విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచాలని ఆదేశించారు.

78 ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు సింగపూర్‌ పర్యటన: మంత్రి లోకేశ్‌ మరో ముఖ్య అంశాన్ని వెల్లడించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపికైన 78 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీతలను సింగపూర్‌ పర్యటనకు పంపించి, అక్కడి విద్యా ప్రమాణాలు, బోధనా విధానాలను అధ్యయనం చేసే అవకాశం కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు. “విద్యా ప్రమాణాల మెరుగుదలలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర అత్యంత కీలకం. వారు ప్రపంచ స్థాయి విద్యా నమూనాలను పరిశీలించి, వాటిని మన రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం ద్వారా విద్యా రంగం కొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తుంది” అని అన్నారు.

విద్యా సంస్కరణల దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు: వచ్చే విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే కొత్త టీచర్లు విధుల్లో చేరేలా ప్రణాళికను అమలు చేస్తామని సమీక్షలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ నియామకాలు కేవలం ఉద్యోగాలు కాదు, భవిష్యత్‌ తరాల విద్యా నాణ్యతకు పెట్టుబడి అని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి విద్యార్థికి సమానంగా నాణ్యమైన విద్య అందించడమే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.

అభ్యర్థుల్లో నూతన ఉత్సాహం: ఈ ప్రకటనతో డీఎస్సీ అభ్యర్థుల్లో ఉత్సాహం వెల్లివిరిసింది. ఇటీవలే ఒక నోటిఫికేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తై, ఎంపికైన వారు నియామకపత్రాలు అందుకున్నారు. తాజాగా టీచర్‌ ఉద్యోగాల భర్తీపై ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టమైన షెడ్యూల్‌ ప్రకటించడం, వారి నమ్మకాన్ని మరింత పెంచింది.

ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ - నిరుద్యోగులు ప్రిపేర్‌ అవుతూ ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు

నవంబర్‌లో టెట్ - వచ్చే ఏడాది మరో డీఎస్సీ: నారా లోకేశ్​

