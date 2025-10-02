ETV Bharat / state

రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి భారీ ఊరట - భూ వినియోగ మార్పిడి మరింత సులువు

భవన ప్లాన్‌తో పాటు భూ మార్పిడి అనుమతులు - బాహ్య అభివృద్ధి రుసుము 4%కి తగ్గింపు

AP Govt Simplifies Land Use Conversion
AP Govt Simplifies Land Use Conversion (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 9:22 AM IST

2 Min Read
AP Govt Simplifies Land Use Conversion: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థిరాస్తి రంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకు భూ వినియోగ మార్పిడి (Land Use Conversion) అనుమతుల కోసం నాలా చట్టం (NALA Act) ప్రకారం ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తులు చేసి, రుసుములు చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఇది భవన నిర్మాణదారులు, లేఔట్ డెవలపర్లు కోసం సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియగా మారింది. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం నాలా చట్టాన్ని రద్దు చేసి, ఇకపై భవన నిర్మాణ అనుమతులు, లేఔట్ పర్మిషన్లతో పాటు భూ వినియోగ మార్పిడి అనుమతులు ఒకేసారి ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.

బాహ్య అభివృద్ధి రుసుము తగ్గింపు: నాలా చట్టం ప్రకారం ఇంతవరకు భూ వినియోగ మార్పిడి కోసం 5% రుసుము వసూలు చేసేవారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం 1% తగ్గించి, 4% చొప్పున బాహ్య అభివృద్ధి రుసుము (External Development Charges) వసూలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని అసెంబ్లీ ఇటీవల ఆమోదించింది. ఇకపై స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖల ధరల ప్రకారం 4% రుసుము విధిస్తారు. ఈ రుసుము ద్వారా వచ్చిన నిధులను రహదారులు, కాలువలు, పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు వంటి మౌలిక సదుపాయాలపై ఖర్చు చేయనున్నారు.

డీపీఎంఎస్ పోర్టల్ ద్వారా అనుమతులు: ప్రస్తుతం పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల పరిధిలో కొత్త భవన నిర్మాణాలకు, లేఔట్లకు డెవలప్‌మెంట్ పర్మిషన్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్ (DPMS) ద్వారా అనుమతులు ఇస్తున్నారు. ఇకపై అదే విధానంలో భూ వినియోగ మార్పిడి అనుమతులను కూడా పూర్తి చేస్తారు. భవన నిర్మాణం, లేఔట్, భూ వినియోగ మార్పిడి దరఖాస్తులను ఒకేసారి DPMS పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలి. ఈ దరఖాస్తులను పరిశీలించి భూమి విలువపై రుసుము విధిస్తారు. తర్వాత భవన అనుమతులు జారీ అవుతాయి.

నకిలీ దస్తావేజులపై కఠిన చర్యలు: నకిలీ దస్తావేజులు పెట్టి భూ వినియోగ మార్పిడి అనుమతులు తీసుకుంటే వాటిని గుర్తించి వెంటనే రద్దు చేస్తారు. అంతేకాకుండా దరఖాస్తుదారులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. వివాదాస్పద భూముల్లో నిర్మాణాలకు అనుమతులు పొందినట్లు ఫిర్యాదులు వస్తే అధికారులు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలు చేస్తారు. దీనివల్ల అక్రమ నిర్మాణాలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది.

ఆదాయ విభజన-ప్రభుత్వానిదే తుది నిర్ణయం: దరఖాస్తుదారుల నుంచి వసూలు చేసే బాహ్య అభివృద్ధి రుసుములో పురపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీలు, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలు, గ్రామ పంచాయతీలకు ఎంత శాతం ఇవ్వాలి అన్నది ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. ఇకపై ఈ నిధులతో మౌలిక వసతులు మెరుగుపరుస్తారు. ప్రజలకు అవసరమైన రహదారులు, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం వంటి సేవలకు స్థానిక సంస్థలు ఈ రుసుమును వినియోగిస్తాయి.

రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఊరట: ఇంతవరకు భూ వినియోగ మార్పిడి అనుమతులు రాకపోవడం వల్ల అనేక ప్రాజెక్టులు ఆగిపోయాయని, నిర్మాణ రంగం నష్టపోయిందని డెవలపర్లు చెబుతున్నారు. రెవెన్యూ శాఖలో అనుమతులు పొందడం సంక్లిష్టంగా మారడంతో పెట్టుబడులు ఆలస్యమయ్యేవి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఊరట లభించనుంది.

