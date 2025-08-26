4 Ports Available by Next Year in AP: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం, కాకినాడ గేట్వే పోర్టుల పనులను వేగంగా పూర్తి చేసి 2026 నాటికి వాటిని వినియోగంలోకి తేవాలని అధికారులకు ప్రభుత్వం లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. అప్పటిలోగా పోర్టులను అనుసంధానిస్తూ రోడ్డు, రైలు మార్గాల కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టులను ప్రతిపాదించింది. పొరుగు రాష్ట్రాలకు కూడా పోర్టు సేవలు విస్తరించేలా ప్రతిపాదనలు రెడీ చేసింది. దీనికోసం తెలంగాణ, ఒడిశాల్లో డ్రైపోర్టులు ఏర్పాటు చేసి, అక్కడి నుంచి పోర్టులను అనుసంధానించే ప్రతిపాదనలను రూపొందించింది. సముద్ర తీరం వెంట ప్రతి 50 కిలో మీటర్లలకు పోర్టు, ఆధారిత పరిశ్రమల ఏర్పాటు ద్వారా మొత్తంగా 20 పోర్టులను అందుబాటులోకి తేవాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది.
రామాయపట్నం పోర్టు: రామాయపట్నం పోర్టు నిర్మాణ పనులు 69% పూర్తయ్యాయి. వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి ఈ పోర్టును వినియోగంలోకి తేవాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. అయితే, భారీ సైజు నౌకల రాకపోకలకు వీలుగా ప్రస్తుతం ప్రతిపాదించిన డ్రెడ్జింగ్ను 16 నుంచి 18.5 మీటర్లకు పెంచాలంటూ నిర్మాణ సంస్థ ప్రతిపాదన చేసింది. ఈ ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే గడువు పొడిగించే అవకాశం ఉంది. మొదటి దశలో 4 బెర్తులు నిర్మించాల్సి ఉండగా ప్రస్తుతం 1 పూర్తయింది. 3.7 కిలో మీటర్ల దక్షిణ, 1.35 కిలో మీటర్ల మేర ఉత్తర బ్రేక్ వాటర్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. NH-16తో ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా చేవూరు జంక్షన్ దగ్గర అనుసంధానం చేస్తారు.
మచిలీపట్నం పోర్టు: 2026 నవంబరు నాటికి మచిలీపట్నం పోర్టును పూర్తి చేయాలని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం 45.5% మేర పనులు పూర్తయ్యాయి. మొదటి దశలో 4 బెర్తులు 16 బెర్తులకు విస్తరించనున్నారు. ఈ పోర్టు ద్వారా ఏడాదికి 36 మిలియన్ టన్నుల సరకు రవాణా చేయవచ్చు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రైపోర్టును ఏర్పాటు చేసి అక్కడి నుంచి మచిలీపట్నానికి సరకు చేర్చే ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. బీచ్రోడ్డును 638 కోట్ల రూపాయలతో 6 లేన్ల రోడ్డుగా అభివృద్ధి చేసి, NH-65కు అనుసంధానం చేసే ప్రతిపాదన ఉంది. దీనిని కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలనకు పంపారు.
మూలపేట పోర్టు: మూలపేట పోర్టు 54.01% నిర్మాణ పనులు పూర్తి అయ్యాయి. 2026 మే నాటికి ఈ పోర్టును వినియోగంలోకి తేనున్నారు. ఈ పోర్టును ఏడాదికి 25 నుంచి 30 మిలియన్ టన్నులు సరకు రవాణా లక్ష్యం. ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో డ్రై పోర్టులు నిర్మించి మూలపేట పోర్టుతో అనుసంధానం చేయనున్నారు. చెన్నై-కోల్కతా NH-16తో టెక్కలి జంక్షన్ వద్ద అనుసంధానం చేస్తారు. అదే విధంగా హావ్డా-చెన్నై రైలు మార్గంతోనూ దీనిని కలుపుతారు.
కాకినాడ గేట్వే పోర్టు: కాకినాడ గేట్వే పోర్టు నిర్మాణ పనులు 31.5% పూర్తయ్యాయి. వాకపూడి లైట్హైస్ - అన్నవరం రోడ్డు ద్వారా NH-16తో అనుసంధానించేందుకు ప్రతిపాదన ఉంది.
నాలుగు పోర్టుల్లో ఏయే పనులు - ఎంతెంత పూర్తయ్యాయంటే: (శాతంలో)
|వివరాలు
|రామాయపట్నం
|మచిలీపట్నం
|మూలపేట
|కాకినాడ గేట్వే
|బ్రేక్ వాటర్స్
|87.42
|77.50
|80.21
|83.45
|డ్రెడ్జింగ్
|67.58
|32.55
|59.78
|16.35
|బెర్త్లు
|57.13
|58.30
|55.10
|5.60
|ఆన్షోర్ సదుపాయాలు
|27.31
|30.00
|2.85
|--
|బాహ్య మౌలిక వసతులు
|32.50
|13.00
|2.70
|82.5
