వరద నష్టంపై ఏపీ సర్కార్ రిపోర్టు - బాధితులకు సాయం చేయాలనుకుంటున్నారా? - AP FLOOD DAMAGE REPORT 2024

By ETV Bharat Telangana Team

ఆహారం అందించే దాతలను కో-ఆర్డినేట్ చేసుకునే బాధ్యతను ఐఏఎస్ మనజీర్‌కు అప్పగించారు. స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చే దాతలకు మరింత సమాచారం అందించేందుకు 79067 96105 నెంబరు ఏర్పాటు చేశారు. ధన సహాయం చేసే దాతలు ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపు ద్వారా ఈ క్రింద పేర్కొన్న బ్యాంక్ ఖాతాలకు జమ చేయవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

బ్యాంక్ ఖాతాల వివరాలు:

State Bank Of India:

A/c Name : CMRF

A/c Number : 38588079208

Branch: AP Secretariat

IFSC code : SBIN0018884



Union Bank of India:

A/c name : CM Relief Fund

A/c number : 110310100029039

Branch: AP Secretariat, Velagapudi.

IFSC code : UBIN0830798.

