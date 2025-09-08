విశాఖ, విజయవాడ మెట్రో టెండర్లు వాయిదా - గుత్తేదారుల విజ్ఞప్తులపై పునరాలోచన
విశాఖపట్నం, విజయవాడ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ పనుల టెండర్లు వాయిదా - గుత్తేదారుల విజ్ఞప్తులపై అక్టోబరు 7, విజయవాడ మెట్రో అదే నెల 14వ తేదీకి వాయిదా
September 8, 2025
Govt postpones Tenders for Metro Project: ముందస్తు బిడ్డింగ్ సమావేశంలో గుత్తేదారుల విజ్ఞప్తులపై విశాఖపట్నం, విజయవాడ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ పనులకు సంబంధించిన టెండర్లను ప్రభుత్వం వాయిదా వేసింది. విశాఖ మెట్రో టెండర్ ఈ ఏడాది అక్టోబరు 7, విజయవాడ మెట్రో అదే నెల 14వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి ప్రకటించారు.
మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ పనుల టెండర్లపై మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు ఇటీవల నిర్వహించిన ప్రీ బిడ్డింగ్ సమావేశంలో గుత్తేదారులు పలు విజ్ఞప్తులు చేశారు. జాయింట్ వెంచర్ మోడల్లో పనులు చేసే అవకాశం కల్పించాలని, సింగిల్ ప్యాకేజీగా కాకుండా పనులు విభజించి టెండర్లు పిలవాలని కోరారు. మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ సింగిల్ ప్యాకేజీల కింద టెండర్లను ఆహ్వానించింది. అత్యధికులు దీనికి సానుకూలత వ్యక్తం చేయలేదు. పనుల విభజన చేస్తే ఎక్కువమంది టెండర్లు వేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. దీంతో టెండర్లు వాయిదా వేస్తున్నట్లుగా మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ప్రకటించింది. గుత్తేదారుల విజ్ఞప్తులపై మెట్రో రైల్ పాలకమండలి సమావేశంలో చర్చించాక తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.
రూ.21,616 కోట్ల ఖర్చు: కాగా విజయవాడ, విశాఖపట్నంలలో మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ పనులను 3 సంత్సరాలలో పూర్తి చేయనున్నారు. మొదటి దశ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు పనులకు 2 నగరాల్లో కలిపి మొత్తం 21,616 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనున్నారు. మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు తొలిదశ పనులకు అయ్యే వ్యయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 20%, కేంద్ర ప్రభుత్వం 20% నిధులు కేటాయించనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాటా నిధులను విశాఖ నగరపాలక సంస్థ, సీఆర్డీఏ నుంచి సమకూర్చనుంచి. మిగిలిన 60% నిధులను అంతర్జాతీయ బ్యాంకుల నుంచి తక్కువ వడ్డీకి రుణంగా తీసుకోనున్నారు.
అధునాతనంగా, వినూత్న మోడళ్లలో: దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టులకంటే అధునాతనంగా, వినూత్న మోడళ్లలో విజయవాడ, విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులు నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుల్లో రైలు పై భాగంలో ఎలక్ట్రిక్ లైన్లు ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్మించే ప్రాజెక్టుల్లో మాత్రం ఓవర్ హెడ్ లైన్లు లేకుండానే నిర్మిస్తున్నారు. ట్రాపిక్ సమస్యను పూర్తిగా తీర్చేందుకు వీలుగా డెన్మార్క్ దేశంలోని మెట్రో రైల్ తరహాలో టూ కార్స్ వ్యవస్థను అమలు చేయనున్నారు. ట్రాపిక్ పెరిగినప్పుడల్లా త్రీ కార్, ఫోర్ కార్ వ్యవస్థకు పెంచుకునేలా ఏర్పాటు చేసుకుని అందుకు తగ్గట్లుగా మెట్రో రైళ్లు సంఖ్య పెంచుకునేలా నిర్మాణం జరగనుంది.
నాగ్పూర్, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి సిటీల తరహాలో డబుల్ డెక్కర్ ఫోర్ లేన్ రోడ్ ఫ్లైఓవర్ కం మెట్రో మోడల్గా మెట్రో రైలు నడిచేలా నిర్మించనున్నారు. ఆసియాలో ఎక్కడా లేని విధంగా 20 కిలోమీటర్ల మేర డబుల్ డెక్కర్ లైన్ను నిర్మించనుండగా, మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులను 3 సంవత్సరాలలో పూర్తి చేసి రైళ్లను పట్టాలెక్కించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం మెట్రో రైళ్ల నిర్మాణం, పర్యవేక్షణ, సాంకేతిక సహకారం కోసం సిస్టా, టిప్సా కన్సల్టెన్సీతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.
