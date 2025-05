ETV Bharat / state

విశాఖలో రూ.2000 కోట్లతో పర్యాటక పనులు - కంటికి మాత్రం కనిపించవు! - TOURISM SCAM IN VISAKHA

Published : May 20, 2025 at 3:25 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Scams in Some Tourism Projects in Visakha: విశాఖ బీచ్‌ రోడ్డులో కొండపై చిత్రాలంటూ భారీగా ఖర్చు చేసిన ప్రాంతాల్లో ఇదొకటి. నగరంలో జీవీఎంసీ, పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కొన్ని కీలక ప్రాజెక్టులపై ప్రభుత్వం దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది. రూ.కోట్లు ఖర్చుచేసి చేపట్టిన పలు ప్రాజెక్టుల్లో అక్రమాలు జరిగాయని సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర, రాష్ట్ర విజిలెన్స్‌ కమిషననర్లకు జనసేన కార్పొరేటర్‌ పీతల మూర్తియాదవ్‌ ఫిర్యాదు చేశారు.

ఈ క్రమంలో జీవీఎంసీ అనుబంధ ప్రాజెక్టుల్లో నిధుల దుర్వినియోగం, అవకతవకలపై విచారించి వివరణాత్మక నివేదిక అందించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు అందాయి. యాత్రి నివాస్‌ భవనం మరమ్మతులు, అనంతగిరి, అరకులో పలు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం, రుషికొండ నిర్మాణాల అంచనా పెంపు వంటివాటిపై నివేదికలు ఇవ్వాలని పర్యాటక శాఖకు ఆదేశాలు అందాయి. పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో 'ప్రసాద్‌' పథకంలో చేపట్టిన గోడ కూలి సింహాచలంలో ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనతో ప్రభుత్వం ఆయా పనులపై దృష్టి పెట్టింది.

పనుల్లో మాయాజాలం: స్మార్ట్‌ సిటీ ప్రాజెక్టు కింద జీవీఎంసీ పరిధిలో సుమారు రూ.2000 కోట్లతో పనులు చేపట్టారు. ఇక్కడ కొందరు గుత్తేదారులతో కుమ్మక్కై స్థానిక నాయకులు, అధికారులు జేబులు నింపుసుకున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బీచ్‌ రోడ్డులో సోలార్‌ లైట్స్, ముడసర్లోవ రిజర్వాయర్‌లో సోలార్‌ ఏర్పాటు, సిటీ ఆపరేషన్‌ సెంటర్‌ (సీవోసీ), పెందుర్తి, గాజువాక లో భూగర్భ నీటి వ్యవస్థ పనులు చేపట్టారు. ఏరియా బేస్డ్‌ డెవలెప్‌మెంట్‌ పేరుతో పెదవాల్తేరు, సిరిపురం లో 1,700 ఎకరాల్లో స్మార్ట్‌ స్ట్రీట్స్, పాఠశాలల్లో సోలార్‌ ఏర్పాటు, భవనాల ఆధునికీకరణ, జాలరిపేటలో 24 గంటల నీటి సరఫరా లాంటి పనులు చేపట్టారు. ఈ పనుల్లో పెద్ద ఎత్తున అవినిది జరిగిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

అలంకారంగా మాత్రమే: మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో 2 ఏళ్ల క్రితం 'జీ-20' సన్నాహక సమావేశాల పేరుతో రూ.115 కోట్లుకు పైగా నిధులు వెచ్చించి పలు పనులు చేపట్టారు. ఈ పనుల నాణ్యత రోజుల వ్యవధిలో తేటతెల్లం అయింది. టెండర్లు పిలవకముందే కొందరు గుత్తేదారులతో పనులు చేయించడం అప్పట్లో వివాదాస్పదమైంది. తెన్నేటిపార్కు, సీతకొండ వద్ద రాక్‌ పెయింట్స్‌ వేయడానికి షార్ట్‌ టెండర్ల పేరుతో రూ.లక్షలు ఖర్చు చేశారు. ఆ చిత్రాలు రోజుల వ్యవధిలోనే రంగులు తేలిపోయాయి. రూ.1.40 కోట్లతో 'సోలార్‌ ట్రీ'లను ఏర్పాటు చేయగా అవి కేవలం అలంకారంగా మాత్రమే మిగిలాయి. ఫుట్‌పాత్‌లకు సుమారు రూ.23 కోట్లు ఖర్చు చేయగా, రోజుల వ్యవధిలోనే టైల్స్‌ ధ్వంసమయ్యాయి. ఇక సుందరీకరణ పేరుతో విద్యుత్‌ దీపాలు, మొక్కల పేరుతో భారీగా తినేసినట్లు తెలిసింది.