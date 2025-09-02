AP Govt Orders for Setting Up IBM quantum Computer: ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అమరావతికి టెక్నాలజీలో సరికొత్త గుర్తింపుని తీసుకొచ్చేందుకు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ విప్లవానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ మేరకు అమరావతి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్ (AQCC)లో అత్యాధునిక 133 క్యూబిట్, 5కె గేట్స్ సామర్థ్యం గల క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏర్పాటుకు ఐబీఎం సంస్థకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించి సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
ఖర్చంతా సంస్థే భరిస్తుంది: మొత్తం ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు ఐబీఎం భరిస్తుంది. ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి పెట్టుబడి అవసరం లేదు.
స్థలం కేటాయింపు: ప్రభుత్వం ఐబీఎం సంస్థకు క్వాంటమ్ వ్యాలీలో 2,000 చదరపు అడుగులు కేటాయించింది. చదరపు అడుగుకు కేవలం రూ.30 అద్దెగా నిర్ణయించారు.
వినియోగ హక్కులు: రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధనా సంస్థలు ఏడాదికి 365 గంటలు ఉచితంగా కంప్యూటర్ను వినియోగించుకునే అవకాశాన్ని ఐబీఎం సంస్థ కల్పించింది. ఇది నాలుగేళ్లపాటు అమలులో ఉంటుంది.
సంస్థకి ప్రత్యేక సదుపాయాలు: అంతరాయం లేని విద్యుత్ సరఫరా, అధునాతన శీతలీకరణ (కూలింగ్) వ్యవస్థను మాత్రం ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది.
సాంకేతిక హబ్గా అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ: రాష్ట్రాన్ని క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, డీప్ టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 50 ఎకరాలను “క్వాంటమ్ వ్యాలీ” కోసం సీఆర్డీఏ కేటాయించింది. ఈ క్వాంటమ్ వ్యాలీలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ యూనివర్సిటీలు, స్టార్టప్లు, పరిశోధనా సంస్థలు, ఇండస్ట్రీలు అందరికీ అత్యాధునిక కంప్యూటింగ్ సేవలను అందించనుంది. దీనిని పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా అమరావతి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్ (AQCC) అనే ప్రభుత్వ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే బోర్డు నిర్ణయాల ప్రకారం వివిధ కంపెనీల నుంచి ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ పత్రాలు (EoI) ఆహ్వానించారు.
విట్ ఆవరణలో మరో క్వాంట్ కంప్యూటర్: అమరావతిలోని విట్ యూనివర్సిటీలో కూడా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. బెంగళూరుకు చెందిన క్యూపై ఏఐ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన చిన్న క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దాని కోసం అయ్యే సుమారు రూ.6 కోట్ల ఖర్చును విట్ స్వయంగా భరిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు అద్దె లేదా వినియోగ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
రాష్ట్రాన్ని డీప్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వంటి భవిష్యత్ రంగాల్లో ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా నిలబెట్టడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ క్రమంలో అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ ప్రాజెక్టు కీలక మలుపు కానుంది. క్వాంటమ్ వ్యాలీ ద్వారా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్కు కొత్త అవకాశాలు, స్టార్టప్లకు ఆధునిక టెక్నాలజీ యాక్సెస్, పరిశ్రమలకు పోటీ శక్తికి పెంపొందించడంతో పాటు, ప్రపంచ టెక్నాలజీ మ్యాప్లో అమరావతి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.
