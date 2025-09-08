ETV Bharat / state

పర్యాటకానికి పారిశ్రామిక హోదాతో సరికొత్త శోభ - విరివిగా నిధులు

15 నెలలు రూ.10,644 కోట్ల ఒప్పందాలు - రూ.698 కోట్లతో ఇప్పటికే 88 ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 12:48 PM IST

AP Govt Inks Tourism Project Deals Worth RS 10,644 Crore : జగన్‌ పాలనలో కళతప్పిన పర్యాటక రంగానికి కొత్తశోభ తెచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఫలితాలిస్తున్నాయి. పర్యాటక రంగానికి పారిశ్రామిక హోదా కల్పించి అనేక రాయితీలు ప్రకటించడంతో 15 నెలల్లోనే రూ.10 వేల 644 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పలు సంస్థలు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. వీటిద్వారా 8 వేల 80 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఇందులో రూ. 698 కోట్లతో ఇప్పటికే 88 ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమై 3 వేల 554 మందికి ఉపాధి లభిస్తోంది.

పర్యాటకానికి పారిశ్రామిక హోదాతో సరికొత్త శోభ - విరివిగా నిధులు (ETV)

పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి రాష్ట్రంలో పెద్దఎత్తున అవకాశాలు ఉండటంతో ఆ దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. పర్యాటకులు పెద్దసంఖ్యలో వచ్చేలా సాహస పర్యాటకానికి ప్రాధాన్యమిస్తోంది. హోటళ్లలో 50 వేల గదులతో పాటు హోం స్టేల ఏర్పాటును ప్రోత్సహిస్తోంది. కారవాన్‌ పర్యాటకంపైనా త్వరలో ప్రత్యేక విధానం ప్రకటించనుంది. కేంద్ర సహకారంతో వివిధ పథకాల కింద 374.55 కోట్లతో సందర్శనీయ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో లేని పారిశ్రామిక హోదా, కేపిటల్‌ సబ్సిడీ, క్వాలిటీ సర్టిఫికెట్, ఉద్యోగాల కల్పనపై రాయితీలు ఇవ్వడంతో పాటు తాగునీటి ఛార్జీలు, మురుగునీటి శుద్ధి, ఆస్తి పన్నుపై పరిశ్రమలకు ఇచ్చే రాయితీలన్నీ పర్యాటక రంగానికి ఇస్తోంది. రాష్ట్ర పర్యాటక విధానం 2024-29, భూ కేటాయింపుల విధానం, ఉపాధి కల్పనపై ప్రోత్సాహకాల విధానం, సాహస పర్యాటక కార్యక్రమాలు పర్యాటకాభివృద్ధికి దోహదపడనున్నాయి.

రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కేంద్ర పథకాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసినా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడంతో వివిధ పథకాల కింద పెద్దఎత్తున నిధులు కేటాయించారు. ప్రసాద్‌ పథకం కింద రూ. 25 కోట్ల 32 లక్షలతో అన్నవరం దేవస్థానంలో భక్తులకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. సాస్కీ పథకం కింద రూ. 172.35 కోట్లతో గండికోట, అఖండ గోదావరి అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నారు. స్వదేశ్‌ దర్శన్‌ 2.0 పథకం కింద అరకు-లంబసింగి, సూర్యలంక బీచ్‌ అభివృద్ధికి రూ.127.39 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. ఛాలెంజ్‌ బేస్డ్‌ డెస్టినేషన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కింద రూ. 49.49 కోట్లతో అహోబిలం, నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చేపడుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులు పర్యాటక రంగ అభివృద్ధిలో కీలకం కానున్నాయి.

వినూత్నంగా వీకెండ్ - ‘కారవాన్‌’ పర్యాటకంపై యువత ఆసక్తి

పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి 2014-19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసింది. పర్యాటకులకు తగినన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడంలోనూ విఫలమైంది. 2014-19 మధ్య టీడీపీ హయాంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.673 కోట్లు, కేంద్రం రూ.207 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.880 కోట్లు ఈ రంగంలో వెచ్చించగా 2019-24 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రూ. 168 కోట్లు, రూ. 45 కోట్లు కలిపి కేవలం రూ. 213 కోట్లే వ్యయం చేశారు.

టీడీపీ హయాంలో 2014-15లో కనిష్ఠంగా రూ.13 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే 2017-18లో గరిష్ఠంగా రూ. 200 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. 2018-19లోనూ రూ. 190 కోట్లు వెచ్చించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 2021-22లో కనిష్ఠంగా 8 కోట్లు, గరిష్ఠంగా 2019-20లో రూ. 99 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ఏ ఏడాదీ రూ.100 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించిన దాఖలాల్లేవు. ఈ పరిస్థితుల్లో కూటమి ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తోంది. 2029 నాటికి పర్యాటక రంగంలో రూ.25 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో 3 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం యత్నిస్తోంది.

రూ.78 కోట్లతో గండికోట పర్యాటక ప్రాజెక్టు - ఆగస్టు 1న సీఎం శంకుస్థాపన

