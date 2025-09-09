ETV Bharat / state

పర్యాటక కేంద్రంగా కొల్లేరు సరస్సు - 3 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించే దిశగా అడుగులు

పశ్చిమ ప్రాంతానికి పర్యాటక శోభ - కొల్లేరులో త్వరలో పునరుద్ధరించనున్న రెండు ప్రాజెక్టులు

AP Govt Focus on Kolleru Lake
AP Govt Focus on Kolleru Lake (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
AP Govt Focus on Kolleru Lake: జీవ వైవిధ్యానికి మారుపేరైన కొల్లేరు ఉప్పుటేరు మొత్తం 60 కిలోమీటర్ల పైగా విస్తరించిన వశిష్ఠ గోదావరి తీరంగా ప్రఖ్యాతి గాంచింది. అంతకుమించిన ప్రకృతి సౌందర్యంతో అలరారే పేరుపాలెం బీచ్‌ ఉమ్మడి పశ్చిమలో పర్యాటకానికి సహజసిద్ధ వనరులుగా ఉంది. వీటిని సద్వినియోగం చేసుకొంటే 2029 నాటికి పర్యాటక రంగంలో సుమారుగా 3 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అందుకే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్న కూటమి ప్రభుత్వ పశ్చిమ ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తుంది. ఆ దిశగా ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులు పడుతున్నాయి.

పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి: ఆకివీడు మండలం దుంపగడపలో ఉన్న కాటన్‌ పార్కును పబ్లిక్‌- ప్రయివేటు భాగస్వామ్యంతో పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది.ఈ ప్రాంతంలో ఉండే రెస్టారెంట్‌ను పునఃప్రాంభించడంతో పాటు ఉప్పుటేరులో బోటింగ్‌ను సైతం అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఈ నెల సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ తర్వాత పనులను ప్రారంభించి అత్యాధునిక వసతులతో రెస్టారెంట్, చిన్నారులకు పార్కు, ఫంక్షన్‌ హాలును అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. నరసాపురం వలంధర రేవులో ఉన్న రెస్టారెంట్‌ను ఇప్పుడు ప్రైవేటుకు లీజుకు ఇచ్చారు. ఇక్కడ గ్రిల్స్‌ ఏర్పాటుతో పాటు చిన్నచిన్న మరమ్మతులను నిర్వహించి నదీ విహారానికి పడవలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ నెల సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ నుంచి ఇవి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

ఉపాధి కల్పన: నరసాపురం సమీప ప్రాంతాలైన పీచుపాలెం, సీతారామపురం, లక్ష్మణేశ్వరం గ్రామాల్లో పర్యాటకులు బసచేసేందుకు(హోం స్టే) అనువైన 18 ఇళ్లను ఎంపిక చేశారు. వీటి యజమానులకు ఇటీవలే కోనసీమ జిల్లా దిండిలో తొలి విడత శిక్షణను పూర్తి చేశారు. వీరు ప్రధానంగా వచ్చిన పర్యాటకులను ఆహ్వానించడం, ఆన్‌లైన్‌ లావాదేవీలు, వివిధ పర్యాటక యాప్‌ సమన్వయంతో సేవలందించడంపై ప్రధానంగా కార్యశాలను నిర్వహించారు. దీని మూలంగా నరసాపురం ప్రాంతంలో సుమారు 18 మంది కుటుంబాలకు ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడ్డాయి.

కాళ్ల, ఉండి, పోడూరు మండలాల్లో ఎంపిక చేసిన గృహాల యజమానులకు రెండో విడతలో భీమవరంలో కార్యశాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.ఇదే అంశంపై పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పర్యాటకశాఖ అధికారి అడబాల వెంకట అప్పారావు స్పందిస్తూ దుంపగడప, నరసాపురంలలో పర్యాటక ప్రాజెక్టులను లీజుకు ఇచ్చామని ఇవి త్వరలోనే పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తాయని స్పష్టం చేశారు.

కొల్లేరు ప్రత్యేకతలు: రంగు రంగుల శరీర ఆకృతులతో చూపరులను ఇట్టే ఆకర్షించే కొల్లేరు సరస్సు అందాల అతిథి నార్తరన్‌ షవెల్లర్‌. ఇవి అచ్చం బాతు ఆకారంతో ఉండి ముక్కు తెడ్డు మాదిరిగా ఉంటుంది. దీంతో స్థానికులు దీనిని తెడ్డుమూతి బాతుగా పిలుస్తుంటారు. ఇది 44 నుంచి 52 సెం.మీ పొడవు ఉంటుంది. అదే విధంగా 600 గ్రాముల బరువుతో మగ, ఆడ పక్షులు వివిధ రంగుల్లో చూపరులను కనువిందు చేస్తాయి. వీటి ముక్కు నల్లగా ఉంటే మగ పక్షిగా గుర్తించాలి. ఇవి జార్జియా, ఉక్రెయిన్‌ దక్షిణ ఆసియాల్లో ఎక్కువగా నివసిస్తాయి. శీతాకాలంలో ఇవి మనదేశంతో సహా ఇరాక్, ఇరాన్, థాయిల్యాండ్, పాకిస్తాన్, మలేసియా, చైనాలోని తదితర ప్రాంతాలకు వలస వస్తుంటాయి.

