పేదల ఇళ్లకు రూపాయి ఫీజు - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
50 చదరపు గజాల్లోపు ఇళ్లకు వర్తింపు - ఏటా రూ.6 కోట్ల వరకూ తగ్గనున్న భారం - దుకాణాలు, వివాదాస్పద స్థలాలకు వర్తించదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 9:18 AM IST
AP Government House Permission Fee: పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఇళ్లు నిర్మించుకోవడంలో పెద్ద అడ్డంకిగా నిలిచిన అనుమతుల ఫీజులను ప్రభుత్వం గణనీయంగా తగ్గించింది. పట్టణాలు, నగరాల్లో 50 చదరపు గజాల్లోపు విస్తీర్ణంలో నిర్మించుకునే ఇళ్లకు అనుమతి ఫీజు రూపాయి మాత్రమే ఉంటుందని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు పురపాలక శాఖ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది.
ప్రభుత్వం ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది?: రాష్ట్రంలో ఏటా సుమారు 35 వేలకుపైగా ఇళ్ల నిర్మాణాలకు అనుమతులు జారీ అవుతున్నాయి. వీటిలో 25 నుంచి 30% ఇళ్లు పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలవే. ఇప్పటివరకు ఈ ఇళ్లకు అనుమతులు తీసుకోవడానికి రూ.3 వేలు నుంచి రూ.4 వేల వరకు చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఈ భారం తగ్గించేందుకు, పేదలకు సహాయం చేసేందుకు ప్రభుత్వం రూపాయి ఫీజు విధానం అమల్లోకి తెచ్చింది. దీని వల్ల ప్రజలకు ఏటా రూ.6 కోట్ల వరకు భారం తప్పనుంది.
ఎలా అనుమతులు పొందాలి?: ఇంటిని నిర్మించుకోవాలనుకునే వారు దరఖాస్తుతోపాటు ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించిన డ్రాయింగ్ను ఆన్లైన్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాలి. రూపాయి ఫీజు చెల్లించగానే అనుమతి సిద్ధమవుతుంది. ఈ విధానం వల్ల అధికారుల వద్దకు తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా, అవినీతికి అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది.
ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు: 50 చదరపు గజాల్లోపు ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ఇతర పెద్ద భవనాల మాదిరి పనులు పూర్తయ్యాక ధ్రువీకరణ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్ను పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం నుంచి పొందాల్సిన పని కూడా ఉండదు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం నిబంధనల్లో సవరణలు చేసింది.
రాయితీ వర్తించని సందర్భాలు: ఇళ్ల నిర్మాణానికే ఈ రూపాయి ఫీజు వర్తిస్తుంది. అదే స్థలంలో దుకాణాలు లేదా వాణిజ్య కట్టడాలు నిర్మిస్తే యథావిధి ఫీజులు చెల్లించాలి. అలాగే, 60 చ.గజాల స్థలాన్ని 50 గజాలకు కుదించి ఇల్లు నిర్మించాలనుకున్నా కూడా ఈ రాయితీ వర్తించదు. ప్రభుత్వ భూములు లేదా వివాదాస్పద స్థలాల్లో ఇళ్లు నిర్మించేందుకు అనుమతులు తీసుకున్నట్లు బయటపడితే, వాటిని రద్దు చేస్తారు. అదే విధంగా నిర్మించిన వారిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
ప్రజలకు లాభం: రాష్ట్రంలోని 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఏటా సుమారు రూ.1,500 కోట్ల వరకు ఆదాయం ఫీజుల రూపంలో వస్తోంది. ఇందులో పేదలు, మధ్య తరగతి వారు నిర్మించే చిన్న ఇళ్ల సంఖ్య ఎక్కువే. ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం వారికి నేరుగా లాభం చేకూరుస్తుంది. అనుమతులపై చెల్లించే ఫీజుల భారం తగ్గడంతో, ఇల్లు నిర్మించుకోవాలనుకునే పేదల కల నిజం కావడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
ప్రభుత్వ సంకల్పం: “ఇంటి నిర్మాణం పేదలకు భారంగా కాకూడదు” అన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ విధానం అమల్లోకి తీసుకొచ్చిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇకపై పేదలకు రూపాయి ఫీజుతో సులభంగా అనుమతులు లభిస్తాయి. అదే సమయంలో వాణిజ్య కట్టడాలపై మాత్రం పన్నులు, ఫీజులు యథావిధిగా ఉంటాయి.
