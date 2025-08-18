AP GOVT ALERT ON LOW PRESSURE: అల్పపీడన ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. హోంమంత్రి అనిత విపత్తు నిర్వహణశాఖపై సమీక్ష నిర్వహించారు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, కర్నూలు, తదితర జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.
పశ్చిమ మధ్య, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంపై హోంమంత్రి అనిత సమీక్షించారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని, పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి ఎక్కడికక్కడ పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని కలెక్టర్లకు సూచించారు. SDRF సిబ్బంది పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. NDRFతో సమన్వయం చేసుకుంటూ తగినన్ని బృందాలను ముందస్తుగా అందుబాటులో ఉంచాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. కొండ, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ, ముందస్తు హెచ్చరికల ఆధారంగా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని హోంమంత్రి ఆదేశించారు. రెవెన్యూ, విద్యుత్, వ్యవసాయ, పోలీస్, వైద్య ఆరోగ్య శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్, SPలతో ఫోన్లో మాట్లాడి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు. ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. తీర ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని, లోతట్టు ప్రాంతవాసులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించారు. కాల్వలు, చెరువులకు గండ్లు పడకుండా పర్యవేక్షించాలని ఇరిగేషన్ అధికారులకు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అదేశించారు.
విద్యాసంస్థలకు నేడు సెలవు: వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు, భారీ వర్షాల దృష్ట్యా మందు జాగ్రత్తగా పలు జిల్లాల్లోని విద్యాసంస్థలకు కలెక్టర్లు సెలవు ప్రకటించారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, కర్నూలు జిల్లాల్లో సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కోస్తాంధ్రకు మరో 24 గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్ష సూచనలు ఉండటంతో శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, గోదావరి జిల్లాలు, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, నంద్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేశారు. విశాఖ కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. అత్యవసమైతే ఫోన్ చేసేందుకు 08912590102, 08912590100 నంబర్లు అందుబాటులో ఉంచారు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు. అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఇవాళ కోస్తాలో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని పేర్కొన్నారు.
