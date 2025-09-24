ETV Bharat / state

రెండోరోజు వైభవంగా విజయవాడ ఉత్సవ్‌ - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా హెలీ రైడ్‌, డ్రోన్‌ షో

ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన గవర్నర్‌- పున్నమి ఘాట్‌ వద్ద సందర్శకుల సందడి - నేడు ఉత్సవ్‌కు హాజరుకానున్న ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌

AP Governor Abdul Nazeer Participated In Vijayawada Dussehra Utsav
AP Governor Abdul Nazeer Participated In Vijayawada Dussehra Utsav (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 10:25 AM IST

2 Min Read
AP Governor Abdul Nazeer Participated In Vijayawada Dussehra Utsav: దుర్గా శరన్నవరాత్రులకు మరింత శోభతెస్తూ నగర సాంస్కృతిక కళా వైభవానికి అద్దంపట్టేలా విజయవాడ ఉత్సవ్‌ రెండోరోజు ఆద్యంతం అలరించింది. గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పున్నమి ఘాట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను, ప్రత్యేక సెట్లను సందర్శించి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను వీక్షించారు. హెలీ రైడ్‌, లైవ్ మ్యూజిక్, డ్రోన్ షో, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పౌరాణిక నాటకాలు సందర్శకులతో ఆహా అనిపించాయి.

రెండోరోజు వైభవంగా విజయవాడ ఉత్సవ్‌ - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన గవర్నర్‌ (ETV)

అంగరంగ వైభవంగా విజయవాడ ఉత్సవాలు: బెజవాడ ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి చాటే విధంగా విజయవాడ ఉత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా భారీగా ఏర్పాట్లు చేసి వేడుకల్లో ప్రజలనూ భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు. శరన్నవరాత్రులకు ముస్తాబైన నగరాన్ని వీక్షించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన హెలికాప్టర్‌ రైడ్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దీన్ని వీక్షించేందుకు చాలా మంది పోటీ పడ్డారు. ఉదయం నుంచి ప్రముఖులతో పాటు సందర్శకులు హెలికాఫ్టర్‌ ఎక్కి నగరం చుట్టి వచ్చారు. దుర్గమ్మ, ఎన్టీఆర్, పింగళి వెంకయ్య, మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, అంబేడ్కర్‌, కేఎల్ రావు తదితర ప్రముఖుల ముఖాకృతులతో ప్రదర్శించిన డ్రోన్‌ షో విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.

వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలి వచ్చిన కళాకారులు: తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో తుషార పూర్ణ వల్లి శిష్య బృందంతో ఏర్పాటు చేసిన సంగీత వాద్య ప్రదర్శన ప్రేక్షకులను అలరించింది. పురాతన కళ ఉరుముల నృత్యం ప్రత్యేక అనుభూతిని మిగిల్చింది. కాకినాడ పరిధిలోని మాధవపట్నానికి చెందిన తోట బాలకృష్ణ ప్రదర్శించిన తోలుబొమ్మల ప్రదర్శన ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది. ఉషోదయ నాట్యమండలి ప్రదర్శించిన భూకైలాస్‌ పౌరాణిక నాటకం మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళ్లింది. ఘంటసాల సంగీత కళాశాలలో కత్తి, కర్రసాము ప్రదర్శనలు ప్రేక్షకులను అబ్బురపరిచాయి. నగరానికి చెందిన తన్మయి బృందం ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కళాకారులు తరలివచ్చి తమ కళారూపాలు ప్రదర్శించారు.

'విజయవాడ ఉత్సవ్ కార్యక్రమాలు చాలా బాగున్నాయి. ఫస్ట్ టైమ్​ ఇటువంటి ఈవెంట్స్ పెట్టారు. వీటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం చాలా బాగుంది. మేము నెల్లూరు నుంచి వచ్చాము. ఈసారి స్పెషల్​ అని విన్నాం, చూడాలని వచ్చాము. దసరా నవరాత్రులు ఈసారి చాలా బాగుంది. ఈ సంవత్సరం చేసినట్లుగా ఏ సంవత్సరం చేయలేదు. పిల్లలు, పెద్దలు చాలా ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. గత 12 సంవత్సరాల్లో ఈ ఉత్సవాలను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇదే మొదటిసారి చాలా ఆనందంగా ఉంది.' - ప్రజలు

ఉపరాష్ట్రపతి రాక: కృష్ణమ్మ తీరాన పున్నమి ఘాట్‌లో ఎన్నడూ ఇలాంటి వేడుకలు చూడలేదని నగర ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పర్యాటక రంగానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు బాగున్నాయని కితాబిస్తున్నారు. వివిధ స్టాళ్లను సందర్శిస్తూ సందడి చేశారు. విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ నేడు భాగం కానున్నారు. పున్నమి ఘాట్‌లో నిర్వహించే కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు.

GOVERNOR ABDUL NAZEERVIJAYAWADA UTSAV 2025VIJAYAWADA UTSAV IN PUNNAMI GHATవిజయవాడ దసరా ఉత్సవ్ 2025VIJAYAWADA DUSSEHRA UTSAV DAY2

