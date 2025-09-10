ETV Bharat / state

నిరుద్యోగులకు నైపుణ్య శిక్షణ - కోర్సు ఆధారంగా రూ.36,000 నుంచి రూ.64,000 వరకు వేతనం

సీడాప్‌ ఆధ్వర్యంలో యువతకు ఉచిత శిక్షణ - ఉచిత భోజన సదుపాయం, హాస్టల్ వసతి

Free Skill Training For Rural Youth Under CEDAP
Free Skill Training For Rural Youth Under CEDAP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 9:42 AM IST

Free Skill Training For Unemployed Youth Under CEDAP: నిరుద్యోగులకు నైపుణ్య శిక్షణ అందించి, వారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు చూపించాలని కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తొలిసారిగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సీడాప్‌ (సొసైటీ ఫర్‌ ఎంప్లాయీమెంట్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఇన్‌ ఏపీ), డీడీయూ- జీకేవై (దీన్‌ దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్య యోజన) ద్వారా నిరుద్యోగులకు ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

ఇంటర్, డిగ్రీ, బీటెక్‌లో ఎన్ని మార్కులొచ్చినా ఉద్యోగం రావాలంటే ప్రతి విద్యార్థికి కనీస నైపుణ్యాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ప్రైవేటు సంస్థల్లో వివిధ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నా ఫీజు చెల్లించలేని పరిస్థితి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థులకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అండగా నిలుస్తున్నాయి. ఏపీలో రాష్ట్ర ఉద్యోగ కల్పన, వ్యవస్థాపకాభివృద్ధి (సీడాప్‌) విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉద్యోగాలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తున్నారు.

కోర్సులకు సంబంధించిన వివరాలు

  • ప్రొడక్షన్‌ ఇంజినీర్‌
  • మల్టీ స్కిల్‌ టెక్నీషియన్‌
  • వేర్‌హౌస్‌ సూపర్‌వైజర్‌
  • కస్టమర్‌ కేర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ (నాన్‌ వాయిస్‌)
  • రెస్టారెంట్‌ కెప్టెన్‌
  • ఇండస్ట్రియల్‌ ఎలక్ట్రీషియన్‌
  • ఇండస్ట్రియల్‌ ఆటోమేషన్‌ స్పెషలిస్ట్‌
  • ఫీల్డ్‌ టెక్నీషియన్‌ కంప్యూటింగ్‌ అండ్‌ పెరిఫెరల్స్‌

శిక్షణా సమయంలో నేర్పించే అంశాలు

  • డొమైన్‌
  • కంప్యూటర్‌
  • ఇంటర్వ్యూ
  • సాఫ్ట్‌
  • స్కిల్స్‌
  • స్పోకెన్‌
  • ఇంగ్లిష్‌

ఉచిత భోజన, హాస్టల్ వసతి: యువతీ,యువకులకు ప్రత్యేక వసతి సదుపాయం ఉంది. రెండు జతల ఏకరూప దుస్తులు, బూట్లు, తదితరాలు అందిస్తారు. వివిధ బహుళజాతి సంస్థల్లో ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. జాతీయస్థాయి స్కిల్‌ ఇండియా సర్టిఫికెట్‌ అందిస్తున్నారు. కోర్సులో చేరిన అభ్యర్థులకు అనుభవజ్ఞులైన శిక్షకులు నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తారు. శిక్షణలో 90 రోజులు తరగతి గదిలో, 30 రోజులు క్షేత్రస్థాయిలో మెలకువలను నేర్పుతారు. పరిశ్రమల సందర్శనకు సైతం తీసుకెళ్తారు. భవిష్యత్తుపై దిశా నిర్దేశం చేయడంతోపాటు కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తారు.

శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న అభ్యర్థులకు విశాఖతోపాటు తిరుపతిలోని శ్రీసిటీ, పుణె తదితర నగరాల్లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నాం. ఆసక్తిగా కోర్సు ముగించిన అభ్యర్థికి కచ్చితంగా ఉద్యోగం చూపిస్తున్నాం. ఒక్కో విద్యార్థికి కోర్సు ఆధారంగా రూ.36,000 నుంచి రూ.64,000 వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయిస్తుంది. శిక్షణ వ్యవధి కనీసం 90 రోజుల వరకూ ఉంటుంది. ఆహారం, వసతి సదుపాయాలు ప్రభుత్వమే చూసుకుంటుంది.

అర్హత: వయసు: 18 నుంచి 35 ఏళ్లు

చదువు: పదో తరగతి, ఐటీఐ, డిప్లమో, బీటెక్,తదితర

ఆసక్తిగలవారు సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు: 6303000080, 9491070295, 9492572737, 9912459533

ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఓక పారిశ్రామికవేత్తను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో : ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఓక పారిశ్రామికవేత్తను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యాన్ని సాకారం చేసే దిశగా ఇండియన్‌ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ (ISB)తో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు ఏపీ ఉపాధి కల్పన వ్యవస్థాపన అభివృద్ధి సంస్థ (SEEDAP) ఛైర్మన్‌ దీపక్‌రెడ్డి గతంలో తెలిపారు. యువతకు శిక్షణ ఇచ్చి ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని ఆయన తెలిపారు. యువతకు ఉపాధిని కల్పించడమే తమ లక్ష్యంగా దాదాపు 24 సెక్టార్స్​లో శిక్షణ కోసం ఐఎస్​బీతో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఎంటర్​ప్రెన్యూర్ నినాదం సాకారం చేసేందుకు ఐఎస్​బీతో కొన్ని కోర్సులకు ఎంవోయూ చేసుకున్నామని అన్నారు.

సెంచూరియన్ యూనివర్శిటీతోనూ గతంలో ఒప్పందం చేసుకున్నామనీ, శిక్షణలో 40 శాతం ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తామని అన్నారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్​లో రానున్న మూడు సంవత్సరాల్లో దాదాపు 22,000 ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు. సీడాప్ ఒక నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉండేలా సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశంలో పని చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా ఛైర్మన్‌ దీపక్‌రెడ్డి వివరించారు.

సీడాప్‌ ద్వారా జర్మనీలో 14 మందికి ఉద్యోగాలు - అభినందించిన మంత్రి లోకేశ్

ట్రైనింగ్​తో పాటు ఉద్యోగం - ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌తో సీడాప్‌ ఒప్పందం

