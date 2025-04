ETV Bharat / state

మీ పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు? ఏ సబ్జెక్టు ఏ టీచర్‌ బోధిస్తున్నారు? - ఒక్క క్లిక్‌తో పూర్తి సమాచారం - ONE SCHOOL ONE APP IN AP

AP Government Will Launch One School One App For Students ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 5, 2025 at 1:24 PM IST 2 Min Read