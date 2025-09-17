ETV Bharat / state

పాఠశాల స్థాయిలోనే నైతిక విలువలు పెంపు - విద్యార్థులకు 'విలువల విద్య' పుస్తకాలు

విద్యారంగ సలహాదారు చాగంటి కోటేశ్వరరావు సూచనలతో ఎస్‌సీఈఆర్టీ పాఠ్యపుస్తకాలు - 6-10 తరగతుల విద్యార్థులకు అందజేత

AP Government viluvala vidya books to students in government schools
AP Government viluvala vidya books to students in government schools (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 1:26 PM IST

3 Min Read
AP Government Viluvala Vidya Books to Students in Government Schools: ఉమ్మడి కుటుంబాలు తగ్గిపోయాయి. అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, తాతయ్య పిల్లలకు నీతి, నిజాయతీ, సేవ, విలువల గురించి కథల రూపంలో చెప్పేవారు. ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితి అన్ని చోట్లా లేదు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు, అవసరాల రీత్యా వివిధ ప్రాంతాల్లో తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు మాత్రమే ఉంటున్నారు.

భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగాలు చేయడం, పని ఒత్తిడి ఇతర కారణాల వల్ల పిల్లలకు సమయం కేటాయించలేక పోతున్నారు. ఫలితంగా వారు సోషల్ మీడియా, టీవీలకే పరిమితమవుతున్నారు. నైతిక విలువలు తగ్గిపోతున్నాయి. కోపం, ఆందోళన, అశాంతి నెలకొంటోంది. అందుకే పాఠశాల స్థాయిలోనే విద్యార్థులకు నైతిక విలువలు నేర్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు భావించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు (నైతిక విలువలు) చాగంటి కోటేశ్వరరావు సూచనలతో రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన శిక్షణ మండలి ‘విలువల విద్య’ పుస్తకాలు రూపొందించింది.

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న 6-10 తరగతుల విద్యార్థులకు ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ‘విలువల విద్య’ పుస్తకాలను అందించనున్నారు. విద్యారంగ సలహాదారు చాగంటి కోటేశ్వరరావు సూచనలతో రాష్ట్ర విద్య పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (SCERT) ఈ పాఠ్య పుస్తకాలను రూపొందించింది. ఆరో తరగతికి ‘తోరణాలు’, ఏడో తరగతికి ‘మనోవికాసం’, ఎనిమిది, తొమ్మిది తరగతులకు ‘సూక్తి సుధ’, పదో తరగతికి ‘అమృతధార’ పేరుతో ఈ పుస్తకాలను తీసుకువచ్చారు. ఇవి దాదాపు 39 పేజీల వరకు ఉన్నాయి. పుస్తకాల్లో క్యూఆర్‌ కోడ్‌ పెట్టారు. ఆయా పాఠ్యాంశాల వీడియోలు కావాలనుకునేవారు వాటిని స్కాన్‌ చేయవచ్చు.

ప్రతి తరగతికి వేర్వేరుగా: జిల్లా విద్యా శాఖ ఆధ్వర్యంలో పుస్తకాల పంపిణీకి చర్యలు తీసుకున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో దాదాపు 2500 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. సుమారు రెండు లక్షల యాభై వేల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఆరు నుంచి పది విద్యార్థులకు ఒక్కో పుస్తకం ఇవ్వనున్నారు. ఇప్పటికే వాటిని పాఠశాలలకు సరఫరా చేశారు. ఈ పుస్తకంలో పద్యం, భావం ఇచ్చారు. కొన్ని నీతి కథలు పొందుపరిచారు. వాటిని చదివి వదిలేయకుండా సమ్మెటివ్‌ ఎసెస్‌మెంట్‌ పరీక్ష నిర్వహించి మార్కులు ఇస్తారు. ఫలితంగా విద్యార్థులు పుస్తకాన్ని చదవడమే కాకుండా, కచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకుంటారు. అలాగే వాటిని జీవితంలో అలవర్చుకుంటారు. పుస్తకాలను తరగతుల వారీగా ముద్రించారు.

లింగ సమానత్వం, రాజ్యాంగం పుస్తకాలు సిద్ధం: అదే విధంగా ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలల్లో చదివే 6-10 తరగతుల విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది లింగ సమానత్వం, రాజ్యాంగం పైనా పుస్తకాలు అందించనున్నారు. వ్యవసాయ పనుల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం, ఇంటి పనుల్లో మహిళలకు పురుషుల సాయం లాంటి వాటిని లింగ సమానత్వం పుస్తకాల్లో తీసుకు రానున్నారు. బాల్య వివాహాలపై పిల్లలకు అవగాహన కల్పించేలా పాఠ్యాంశాన్ని తీసుకు వస్తున్నారు. రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కులు, విధుల్లాంటి అంశాలతో మరో పుస్తకాన్ని తీసుకువస్తున్నారు. పిల్లల్లో నైతిక విలువలు, ప్రశ్నించే తత్వం, సమాజం పట్ల అవగాహన కల్పించేలా ఈ మూడు పుస్తకాలను రూపొందించారు.

ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగేందుకు: విద్యతో పాటు నైతిక విలువలు ఉంటేనే విద్యార్థులు ఉన్నత స్థానానికి ఎదుగుతారు. ప్రస్తుతం పిల్లలపై సోషల్​ మీడియా ప్రభావం పడుతోంది. వాటి కారణంగా వారి ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే పాఠశాల స్థాయిలోనే నైతిక విలువల పెంచేందుకు విలువల విద్య పుస్తకాలను ప్రభుత్వం సరఫరా చేసింది. జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు వాటిని పంపిణీ చేసేలా చర్యలు తీసుకున్నామని ఎన్టీఆర్​ జిల్లా, డీఈవో, సుబ్బారావు తెలిపారు.

ప్రకృతి ఒడిలో పాఠాలు - ప్రత్యక్ష అనుభవంతో విద్యార్థుల్లో కొత్త నైపుణ్యాలు

విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువలు పెంచేలా - 'బాలసంస్కార్'​తో జీవిత పాఠాలు తెలిసేలా

