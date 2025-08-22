Mini Airports in AP: రాష్ట్రంలో మినీ ఎయిర్పోర్టులు నిర్మించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. తద్వారా హెలి పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. తొలుత కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా హెలికాప్టర్లు నడిపేలా ఏజెన్సీలకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది. ఏజెన్సీల నుంచి వచ్చే ప్రతిపాదనలపై ఎక్కడెక్కడ హెలిప్యాడ్లు ఏర్పాటు చేయాలో అనేదానిపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
ఈ ప్రాంతాల్లో మినీ విమానాశ్రయాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లుగా ప్రైవేటు ఏజెన్సీలు హెలికాప్టర్లు నడిపేందుకు ముందుకొస్తే విశాఖపట్నం, విజయవాడ, శ్రీశైలం, అరకులో మినీ విమానాశ్రయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ మినీ విమానాశ్రయాల్లో సాధారణ ఎయిర్పోర్టుల్లో ఉండే దాదాపు అన్ని సదుపాయాలూ కల్పించనున్నారు. హెలీ పర్యాటకం అభివృద్ధికి పలు రాష్ట్రాలు ఇదే విధానాన్ని అమలుచేస్తున్నాయి. దీంతో ఇదే బాటలో వెళ్లాలని ప్రభుత్వం అనుకుంటోంది.
పలు రాష్ట్రాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించిన చోట బెంగళూరు, దిల్లీ తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన చాపర్ ఏజెన్సీలు హెలికాప్టర్లు నడుపుతున్నాయి. హెలీ పర్యాటకం ఇప్పటివరకు కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనే మాత్రమే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం, అరకు ఉత్సవాల్లో పర్యాటకుల కోసం వీటిని ప్రైవేటు ఏజెన్సీలతో నిర్వహించారు.
అయితే ఇవి కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఏర్పాటు కాబోయేవి మాత్రం అలా కాకుండా, నిరంతరం అందుబాటులో ఉండేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అరకు నుంచి విశాఖపట్నం, విజయవాడ నుంచి శ్రీశైలం, హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం మధ్య హెలికాప్టర్లు నడపాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. విజయవాడ, హైదరాబాద్ నుంచి నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు శ్రీశైలం వెళుతున్నారు. రెండువైపులా హెలికాప్టర్ సేవలు ప్రవేశపెడితే మంచి గిరాకీ ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
విశాఖ, శ్రీశైలంలో పర్యాటకం: ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వం పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. విశాఖ, అరకులో పర్యాటకులకు అనేక సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నారు. రుషికొండ వద్ద స్కూబా డైవింగ్ పునఃప్రారంభించారు. పర్యాటకుల కోసం పారామోటార్ని సైతం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. సముద్ర అలలపై రయ్రయ్మంటూ దూసుకెళ్లే స్పీడ్ బోట్ అలరిస్తోంది. అదేవిధంగా స్కై సైకిలింగ్, జిప్లైనర్ కూడా సందర్శకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
మరోవైపు అరకులో ఉండే బొర్రా గుహలను ప్రభుత్వం మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దుతోంది. స్వదేశీ దర్శన్ పథకం కింద బొర్రా గుహలను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఆటోమేటిక్ గేట్లు, విద్యుద్దీపాల మార్పు, మెట్ల మరమ్మతులు, ఎంట్రీ గేట్ వద్ద ఆర్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇక సాస్కి పథకం క్రింద వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో రూ.78 కోట్లతో గండికోట పర్యాటక ప్రాజెక్టుకు ఇటీవలే సీఎం చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టారు. మరోవైపు అరకు, గండికోట, సూర్యలంకలో టెంట్ సిటీలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. అరకులో ఏపీటీడీసీ ఆధ్వర్యంలో, మిగిలిన చోట్ల పీపీపీ విధానంలో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
