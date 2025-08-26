ETV Bharat / state

వైద్యారోగ్య రంగంలో వినూత్న ఆవిష్కరణలు - బ్రెయిన్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వం - AP GOVT TO LAUNCH BRAIN PROGRAM

అమరావతిలోని రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్‌లో అంతర్భాగంగా రీసెర్చ్​ ఇన్నోవేషన్ కార్యకలాపాలు - అంతర్జాతీయ బయోడిజైన్‌ నిపుణులతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ

AP government to launch BRAIN Program
AP government to launch BRAIN Program (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 7:21 AM IST

3 Min Read

AP GOVT TO LAUNCH BRAIN PROGRAM: వైద్యారోగ్య రంగంలో వినూత్న ఆవిష్కరణల కోసం భారత్ బయోడిజైన్ రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ (BRAIN) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్టు సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. అమరావతిలోని రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్‌లో అంతర్భాగంగా ఈ రీసెర్చ్​ ఇన్నోవేషన్ కార్యకలాపాలు ఉంటాయని వివరించారు. AI, మెడ్‌టెక్‌ అలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఆసియా-పసిఫిక్‌ బయోడిజైన్‌ అలయన్స్‌, అమెరికాలోని ప్రతిష్టాత్మక స్టాన్‌ఫర్డ్‌ బయోడిజైన్‌ సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో దీనిని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.

వైద్యారోగ్య రంగంలో వినూత్న ఆవిష్కరణలు - బ్రెయిన్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వం (ETV)

ఆరోగ్య రంగంలో పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేలా భారత్‌ బయోడిజైన్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ దృష్టి సారించనుంది. ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌, మెడికల్‌ టెక్నాలజీ రంగాల్లో, నూతన ఆవిష్కరణలకు మార్గం సుగమం చేయడమే లక్ష్యంగా పని చేయనుంది. వైద్యారోగ్య రంగంలో పరిశోధన, శిక్షణ, స్టార్టప్‌లు, ఇంక్యుబేషన్‌లో సహకారం కోసం సీఎం సమక్షంలో ఈ మేర ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఒప్పందంతో భారత్‌ బయోడిజైన్‌ - బయోడిజైన్‌ ఆస్ట్రేలియాలు ఉమ్మడిగా పనిచేయనున్నాయి. వైద్యారోగ్య రంగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీ, విద్యార్థులకు ప్రత్యేక కోర్సులను నిర్వహించేలా ఈ ఒప్పందం సహకరించనుంది. అంతర్జాతీయ, స్థానిక నైపుణ్యాలను సమన్వయం చేయటం ద్వారా ప్రజారోగ్య రంగంలో బ్రెయిన్‌ కార్యక్రమం గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉందని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు.

సచివాలయంలో ఆసియా పసిఫిక్‌ బయోడిజైన్‌ అలయన్స్‌కు చెందిన వేర్వేరు దేశాల వైద్య నిపుణులతో సీఎం సమావేశం అయ్యారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మెడికల్‌ టెక్నాలజీ రంగంలో కొత్త స్టార్టప్‌లతో పాటు పరిశోధనలు, నిపుణులకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుందన్నారు. తద్వారా ఏపీ నాలెడ్జి ఎకానమీ, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా ఎదుగుతుందని సీఎం ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌, జపాన్‌, సింగపూర్‌, తైవాన్‌, ఐర్లాండ్‌ తదితర దేశాలకు చెందిన వైద్య నిపుణులు ఆయా దేశాల్లో బయోడిజైన్‌ కార్యకలాపాలపై ముఖ్యమంత్రికి ప్రజెంటేషన్‌ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను వైద్యారోగ్య రంగంలో ఆవిష్కరణలకు, మెడ్‌టెక్‌ పరిశోధనలకు కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలనే రోడ్‌మ్యాప్‌పై ముఖ్యమంత్రి చర్చించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను గ్లోబల్‌ హెల్త్‌ టెక్నాలజీ, డిజిటల్‌ హెల్త్‌ ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దే అంశంపై భారత్‌ బయోడిజైన్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ కార్యక్రమం ప్రధానంగా పనిచేయనుంది. ముందస్తు విశ్లేషణల ద్వారా వ్యాధుల సంక్రమణను నియంత్రించటం, ముందస్తుగా ఆరోగ్య భద్రతా కార్యక్రమాలు, తక్కువ వ్యయంతో ఆరోగ్య సేవల్ని ప్రజలకు అందించే అంశాలపై దృష్టి సారించనుంది. అంతర్జాతీయ బయో డిజైన్‌ ఎకోసిస్టంలను -భారత్‌లో ఉన్న భాగస్వాములను అనుసంధానించటంపైనా ఈ ఒప్పందం సహకరించనుంది.

AI ఆధారిత ఆరోగ్య సేవలు: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనుసరిస్తున్న ఉత్తమ విధానాల్ని ఏపీలో అమలు చేయటం, బయోడిజైన్‌లో శిక్షణ, పరిశోధనా రంగాల్లో అంతర్జాతీయ సహకారం, ప్రజారోగ్య రంగంలో ఆవిష్కరణల్ని, స్టార్టప్‌లను ప్రోత్సహించటం లాంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టనుంది. గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ఆరోగ్య సమస్యలకు సాంకేతిక పరిష్కారాలను కూడా అందించేలా సమావేశంలో చర్చించారు. వీటితో పాటు AI ఆధారిత ఆరోగ్య సేవలు అందించే అంశంతో పాటు చౌకగా మెడ్‌టెక్‌ పరికరాలు, వైద్యారోగ్య రంగంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి శిక్షణ తదితర అంశాలపైనా దృష్టి పెట్టనున్నారు.

ప్రజారోగ్యంలో ఇప్పటికే ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి వైద్య సేవలు అందించేలా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వివరించారు. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో టాటా- గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌లతో కలిసి డిజినెర్వ్‌ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల నుంచి ఏరియా ఆస్పత్రిని అనుసంధానించి ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. త్వరలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డిజినెర్వ్‌ సెంటర్‌ సేవలు విస్తరిస్తామని తెలిపారు. ఆధునిక వైద్య సేవలతో పాటు భారతీయ సంప్రదాయ వైద్య విధానాలైన యోగా, నేచురోపతిని కూడా ప్రజారోగ్యం కోసం అనుసంధానిస్తున్నామని తెలిపారు.

బ్రిటన్ మాజీ ప్రధాని టోనీ బ్లెయిర్​తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ - ఏఐ టూల్స్ వినియోగంపై చర్చ

విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాల పెంపు - సైయెంట్, ఏఐసీటీఈతో ప్రభుత్వం ఒప్పందం

AP GOVT TO LAUNCH BRAIN PROGRAM: వైద్యారోగ్య రంగంలో వినూత్న ఆవిష్కరణల కోసం భారత్ బయోడిజైన్ రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ (BRAIN) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్టు సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. అమరావతిలోని రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్‌లో అంతర్భాగంగా ఈ రీసెర్చ్​ ఇన్నోవేషన్ కార్యకలాపాలు ఉంటాయని వివరించారు. AI, మెడ్‌టెక్‌ అలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఆసియా-పసిఫిక్‌ బయోడిజైన్‌ అలయన్స్‌, అమెరికాలోని ప్రతిష్టాత్మక స్టాన్‌ఫర్డ్‌ బయోడిజైన్‌ సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో దీనిని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.

వైద్యారోగ్య రంగంలో వినూత్న ఆవిష్కరణలు - బ్రెయిన్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వం (ETV)

ఆరోగ్య రంగంలో పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేలా భారత్‌ బయోడిజైన్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ దృష్టి సారించనుంది. ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌, మెడికల్‌ టెక్నాలజీ రంగాల్లో, నూతన ఆవిష్కరణలకు మార్గం సుగమం చేయడమే లక్ష్యంగా పని చేయనుంది. వైద్యారోగ్య రంగంలో పరిశోధన, శిక్షణ, స్టార్టప్‌లు, ఇంక్యుబేషన్‌లో సహకారం కోసం సీఎం సమక్షంలో ఈ మేర ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఒప్పందంతో భారత్‌ బయోడిజైన్‌ - బయోడిజైన్‌ ఆస్ట్రేలియాలు ఉమ్మడిగా పనిచేయనున్నాయి. వైద్యారోగ్య రంగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీ, విద్యార్థులకు ప్రత్యేక కోర్సులను నిర్వహించేలా ఈ ఒప్పందం సహకరించనుంది. అంతర్జాతీయ, స్థానిక నైపుణ్యాలను సమన్వయం చేయటం ద్వారా ప్రజారోగ్య రంగంలో బ్రెయిన్‌ కార్యక్రమం గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉందని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు.

సచివాలయంలో ఆసియా పసిఫిక్‌ బయోడిజైన్‌ అలయన్స్‌కు చెందిన వేర్వేరు దేశాల వైద్య నిపుణులతో సీఎం సమావేశం అయ్యారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మెడికల్‌ టెక్నాలజీ రంగంలో కొత్త స్టార్టప్‌లతో పాటు పరిశోధనలు, నిపుణులకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుందన్నారు. తద్వారా ఏపీ నాలెడ్జి ఎకానమీ, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా ఎదుగుతుందని సీఎం ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌, జపాన్‌, సింగపూర్‌, తైవాన్‌, ఐర్లాండ్‌ తదితర దేశాలకు చెందిన వైద్య నిపుణులు ఆయా దేశాల్లో బయోడిజైన్‌ కార్యకలాపాలపై ముఖ్యమంత్రికి ప్రజెంటేషన్‌ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను వైద్యారోగ్య రంగంలో ఆవిష్కరణలకు, మెడ్‌టెక్‌ పరిశోధనలకు కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలనే రోడ్‌మ్యాప్‌పై ముఖ్యమంత్రి చర్చించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను గ్లోబల్‌ హెల్త్‌ టెక్నాలజీ, డిజిటల్‌ హెల్త్‌ ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దే అంశంపై భారత్‌ బయోడిజైన్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ కార్యక్రమం ప్రధానంగా పనిచేయనుంది. ముందస్తు విశ్లేషణల ద్వారా వ్యాధుల సంక్రమణను నియంత్రించటం, ముందస్తుగా ఆరోగ్య భద్రతా కార్యక్రమాలు, తక్కువ వ్యయంతో ఆరోగ్య సేవల్ని ప్రజలకు అందించే అంశాలపై దృష్టి సారించనుంది. అంతర్జాతీయ బయో డిజైన్‌ ఎకోసిస్టంలను -భారత్‌లో ఉన్న భాగస్వాములను అనుసంధానించటంపైనా ఈ ఒప్పందం సహకరించనుంది.

AI ఆధారిత ఆరోగ్య సేవలు: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనుసరిస్తున్న ఉత్తమ విధానాల్ని ఏపీలో అమలు చేయటం, బయోడిజైన్‌లో శిక్షణ, పరిశోధనా రంగాల్లో అంతర్జాతీయ సహకారం, ప్రజారోగ్య రంగంలో ఆవిష్కరణల్ని, స్టార్టప్‌లను ప్రోత్సహించటం లాంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టనుంది. గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ఆరోగ్య సమస్యలకు సాంకేతిక పరిష్కారాలను కూడా అందించేలా సమావేశంలో చర్చించారు. వీటితో పాటు AI ఆధారిత ఆరోగ్య సేవలు అందించే అంశంతో పాటు చౌకగా మెడ్‌టెక్‌ పరికరాలు, వైద్యారోగ్య రంగంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి శిక్షణ తదితర అంశాలపైనా దృష్టి పెట్టనున్నారు.

ప్రజారోగ్యంలో ఇప్పటికే ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి వైద్య సేవలు అందించేలా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వివరించారు. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో టాటా- గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌లతో కలిసి డిజినెర్వ్‌ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల నుంచి ఏరియా ఆస్పత్రిని అనుసంధానించి ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. త్వరలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డిజినెర్వ్‌ సెంటర్‌ సేవలు విస్తరిస్తామని తెలిపారు. ఆధునిక వైద్య సేవలతో పాటు భారతీయ సంప్రదాయ వైద్య విధానాలైన యోగా, నేచురోపతిని కూడా ప్రజారోగ్యం కోసం అనుసంధానిస్తున్నామని తెలిపారు.

బ్రిటన్ మాజీ ప్రధాని టోనీ బ్లెయిర్​తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ - ఏఐ టూల్స్ వినియోగంపై చర్చ

విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాల పెంపు - సైయెంట్, ఏఐసీటీఈతో ప్రభుత్వం ఒప్పందం

For All Latest Updates

TAGGED:

BIODESIGN RESEARCH INNOVATIONAP GOVT MOU WITH BRAINRATAN TATA INNOVATION HUB AMARAVATIBRAIN PROGRAM IN APAP GOVT TO LAUNCH BRAIN PROGRAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెళ్లిపై నోరువిప్పిన రాహుల్‌గాంధీ- సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి హగ్, కిస్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్​

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అంతరిక్షం నుంచి ఎంతో అందంగా​ భారత్- హైదరాబాద్ సూర్యోదయాన్ని 16సార్లు చూశా: శుక్లా

సౌరభ్ గంగూలీకి ప్రమోషన్​! హెడ్​ కోచ్​గా 'దాదా'కు అవకాశం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.