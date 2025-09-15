ETV Bharat / state

ప్రోత్సాహకం పట్టు 'పరిశ్రమ' పెట్టు - ఆహారశుద్ధి సంస్థల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చేయూత

60, 40 శాతం చొప్పున నిధులు సమకూరుస్తున్న కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు - ప్రధాన మంత్రి సూక్ష్మ ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల క్రమబద్ధీకరణ పథకం కింద 35% సబ్సిడీపై రుణం

Andhra Pradesh Food Processing Society
Andhra Pradesh Food Processing Society (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 11:24 AM IST

Andhra Pradesh Food Processing Society : మహిళా ఆర్థిక స్వావలంబన దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. వారికి అవసరమైన తోడ్పాటు అందిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆహార ప్రాసెసింగ్​ పరిశ్రమలు స్థాపించాలనుకునే ఔత్సాహికులకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. స్వయంగా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు సబ్సిడీపై రుణం ఇస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాన మంత్రి ఫార్మలైజేషన్‌ ఆఫ్‌ మైక్రో ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ (PMFME) పథకం ద్వారా సూక్ష్మ, చిన్న తరహా ఆహార శుద్ధి (ప్రాసెసింగ్) సంస్థలకు ఆర్థిక, సాంకేతిక, వ్యాపార మద్దతు ఇస్తోంది. వీటితో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 60, 40 శాతం చొప్పున నిధులు సమకూరుస్తాయి. ప్రధాన మంత్రి సూక్ష్మ ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల క్రమబద్ధీకరణ పథకం కింద 35% (గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షలు) సబ్సిడీపై రుణం అందజేస్తుంది.

ఆహార శుద్ధి రంగంలో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు ఒక్కొక్కరు రూ.40 వేలు చొప్పున 50 పైసల వడ్డీకి సీడ్‌ క్యాపిటల్‌ సహాయం పొందుతూ, ఆ తర్వాత దశలో రూ.లక్ష నుంచి రూ.కోటి వరకు 35% (గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షలు) రాయితీపై రుణం తీసుకొని యూనిట్‌ విస్తరించుకోవచ్చని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ సొసైటీ (APFPS) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ప్రభాకర్ తెలిపారు.

రూ.5 లక్షల లోపు: పిండి మిల్లులు, శాకాహార, మాంసాహార పచ్చళ్లు, మిరప, పసుపు, మసాల పొడులు, కొబ్బరి పొడి, పూత రేకులు, కొబ్బరి బర్ఫి, అరటి చిప్స్, రొట్టెలు, కేక్‌లు, ఇడ్లీ, దోశ పిండి తయారీ, ప్యాకింగ్, అప్పడాలు, వడియాలు, వేరుశనగ చిక్కీలు, ఫ్లేవర్డ్‌ మిల్క్‌ మొదలైన తదితర పరిశ్రమలను నెలకొల్పుకోవచ్చు.

రూ.5-10 లక్షల మధ్య: వంట నూనెలు, చాక్లెట్లు, నూడిల్స్, సేమియా, చీజ్, పన్నీర్, చిరుధాన్యాల ఆధారిత ఉత్పత్తులు, ఫలాలు, జామ్, జెల్లీ, చపాతీ, పరోట, అరటి పొడి, పశువుల దాణా తయారీ, మిల్లెట్‌ ఫ్లెక్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పానీ పూరీ తయారు చేసుకోవచ్చు.

రూ.10-20 లక్షల లోపు: మినీ ధాన్యం, పప్పు మిల్లులు, జెల్లీ, సాస్, కెచప్, తేనె శుద్ధి, ప్యాకింగ్, నూనెల తయారీ, చిరుధాన్యాల ఆధారిత ప్రాథమిక ఆహార ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, కొబ్బరి పాల తయారీ మొదలైనవి.

రూ.50 లక్షల లోపు: కాఫీ, లెమన్‌ ప్రాసెసింగ్, జీడి మామిడి పరిశ్రమలు, చేపలు, మాంసం ప్రాసెసింగ్, మిల్క్‌ చిల్లింగ్, చెరకు ఆధారిత బెల్లం, బెల్లం పొడి, సిరప్‌ తయారీ, మొక్కజొన్న ఆధారిత ఉత్పత్తులు, పండ్ల రసాల యూనిట్లు.

అప్లై ఇలా చేసుకోండి: 18 సంవత్సరాలు నిండిన ఔత్సాహికులు యూనిట్‌ వివరాలతో ఆన్‌లైన్‌లో https://www.pmfmeap.org/ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆధార్, పాన్‌ కార్డు, యూనిట్‌ చిరునామా సర్టిఫికేట్​, నిర్వహణ భవనం, ఆరు నెలల బ్యాంక్‌ లావాదేవీలు, యంత్రాలు, షెడ్‌ కొటేషన్లు అప్లోడ్‌ చేయాలి.

AP WOMEN ENTREPRENEURS BUSINESSఏపీలో ఆహార శుద్ధ పరిశ్రమలుAP FOOD PROCESSING PLANTSAP FOOD PROCESSING SOCIETYGOVERNMENT FOCUS FOOD PROCESSING

