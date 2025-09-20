ETV Bharat / state

ఉల్లి రైతులకు ప్రభుత్వం బాసట - హెక్టారుకు రూ.50 వేలు మద్దతు ధర!

క్వింటా ఉల్లికి రూ.12 వందల చొప్పున మద్దతు ధర - తాజాగా హెక్టారుకు రూ.50 వేల చొప్పున పరిహారానికి నిర్ణయం - ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఉల్లి రైతుల్లో హర్షాతిరేకాలు

AP Government Support Onion Farmers Support Price
AP Government Support Onion Farmers Support Price (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 9:19 AM IST

AP Government Support Onion Farmers Support Price:ధరలు పతనమై, అప్పులపాలై ఏం చేయాలో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఉల్లి రైతులకు ప్రభుత్వం బాసటగా నిలుస్తోంది. ఇప్పటికే క్వింటా ఉల్లికి 12 వందల రూపాయల చొప్పున మద్దతు ధర ఇస్తుండగా, తాజాగా హెక్టారుకు రూ.50 వేల చొప్పున నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. దీనిపై రైతుల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికంగా ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఉల్లి పంటను సాగు చేస్తున్నారు. అక్కడి భూములు ఈ పంటకు అనుకూలంగా ఉండడంతో రైతులు మొగ్గుచూపుతున్నారు. జిల్లాలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 20 వేల 817 హెక్టార్లు కాగా, 15 వేల హెక్టార్లలో పంట సాగైంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభం కాకముందే ముందస్తు వర్షాలు కురవడంతో మే మాసంలోనే పెద్ద ఎత్తున ఉల్లిని రైతులు సాగు చేశారు. దీంతో సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాల్లో రావాల్సిన ఉల్లి జూలై మాసంలోనే రావడం ప్రారంభమైంది. కొద్దిరోజుల నుంచి కర్నూలు ఉల్లి మార్కెట్‌ను పెద్దఎత్తున పంట దిగుబడులు ముంచెత్తాయి.

ఉల్లి రైతులకు ప్రభుత్వం బాసట - హెక్టారుకు రూ.50 వేలు మద్దతు ధర! (ETV)

13 వేల టన్నుల పంటను: ఉల్లి దిగుబడులు ఎక్కువ కావడంతో మార్కెట్‌లో ఒక్కసారిగా ధరలు పతనమైపోయాయి. ఉల్లిని కొనే నాథుడే లేకుండా పోయాడు. కొందరు రైతులు తమ పంటను మార్కెట్ లోనే వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయారు. మరికొందరు రైతులు పొలాల్లోనే కోయకుండా వదిలేశారు. ఇంకొందరు ఉల్లి గడ్డలను మేకలు, గొర్రెలకు వదిలేశారు. రైతుల పరిస్థితిని గమనించిన ప్రభుత్వం ఉల్లికి మద్దతు ధర ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా క్వింటా ఉల్లిని రూ.12 వందల రూపాయల చొప్పున కొనుగోలు చేయాలని ఆదేశించింది. వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయని, తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసిన ఉల్లికి మద్దతు ధర ఇస్తోంది. ఆగస్టు 31 నుంచి మార్క్ ఫెడ్ ఉల్లిని కొంటోంది. ఇప్పటి వరకు 13 వేల టన్నుల పంటను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది.

క్వింటాకు ఉల్లికి రూ.12 వందల చొప్పున మద్ధతు ధర కల్పించారు. హెకార్టుకు రూ.50 వేల చొప్పున నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించడం మాకు ఎంతో మేలు. పంటను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసిన మద్దతు ధర ఇస్తున్నారు. - ఉల్లి రైతులు

హెకార్టుకు రూ.50 వేల చొప్పున: ఈ ఏడాది అధిక వర్షాల వల్ల ఉల్లి దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. ఉల్లి కోసిన తర్వాతా వర్షాలు పడుతుండటంతో పంట తడిసిపోతోంది. తడిసిన ఉల్లి వెంటనే కుళ్లిపోతోంది. ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ఇస్తుండడంతో, తడిసిన ఉల్లిని, పొలాల్లో గొర్రెలకు వదిలేసిన ఉల్లిని సైతం రైతులు మార్కెట్‌కు తీసుకువస్తున్నారు. ఫలితంగా మార్కెట్‌లో స్థలం సరిపోవడం లేదు. సాయంత్రం వచ్చిన ఉల్లిని మార్కెట్ బయటే అధికారులు ఆపేస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి 12 గంటల తర్వాత ఉల్లిని లోపలికి అనుమతిస్తున్నారు. దీంతో మార్కెట్ బయట రోడ్లపై ఉల్లి వాహనాలు బారులు తీరి కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ఇస్తున్న మద్దతు ధర మరికొంత పెంచితే బాగుంటుందని రైతులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఉల్లి రైతులను మరింత ఆదుకోవాలని భావించిన సీఎం చంద్రబాబు, హెక్టారుకు రూ.50 వేల చొప్పున నష్ట పరిహారంగా ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఇది అమలైతే రైతుల కష్టాలు తీరనున్నాయి. గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో ఏ ఏడాదీ ఉల్లికి మద్దతు ధర ఇవ్వలేదు. కూటమి సర్కారు మద్దతు ధర ప్రకటనపై అన్నదాతల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

TAGGED:

GOVERNMENT SUPPORT PRICE FOR ONIONSONION MARKET IN KURNOOL DISTRICTONION FARMERS PROBLEMSకర్నూలు ఉల్లి రైతులుAP GOVERNMENT SUPPORT ONION FARMERS

