రూ.2 రూపాయలకే కిలో ఉల్లి - 45 కేజీల సంచిని రూ.100కే విక్రయం
రైతుల నుంచి మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్న అధికారులు - కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 2:12 PM IST
AP Government Support Onion Farmers in Kurnool: కర్నూలులో 2 రూపాయలకే కిలో ఉల్లి విక్రయాలను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్.ఏ.సిరి ప్రారంభించారు. కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్లో 45 కేజీల ఉల్లి సంచిని 100 రూపాయలకు అధికారులు ఇస్తున్నారు. రైతుల నుంచి మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్వింటం ఉల్లి 1200 రూపాయలకు కొనుగోలు చేసింది.
కొనుగోలు చేసిన ఉల్లిని వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయగా మిగిలిన ఉల్లిని ప్రజలకు తక్కువ ధరకు అధికారులు ఇస్తున్నారు. మార్కెట్ యార్డులో 4 కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ.సిరి తెలిపారు. తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన ఉల్లి వస్తుండడంతో వినియోగదారులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి తీసుకుని పోతున్నారు. రైతులకు వినియోగదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేలు చేసిందని ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికంగా ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఉల్లి పంటను సాగు చేస్తున్నారు. అక్కడి భూములు ఈ పంటకు అనుకూలంగా ఉండడంతో రైతులు మొగ్గుచూపుతున్నారు. జిల్లాలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 20817 హెక్టార్లు కాగా, 15000 హెక్టార్లలో పంట సాగైంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభం కాకముందే ముందస్తు వర్షాలు కురవడంతో మే మాసంలోనే పెద్ద ఎత్తున ఉల్లిని రైతులు సాగు చేశారు. దీంతో సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాల్లో రావాల్సిన ఉల్లి జూలై మాసంలోనే రావడం ప్రారంభమైంది. కొద్దిరోజుల నుంచి కర్నూలు ఉల్లి మార్కెట్ను పెద్దఎత్తున పంట దిగుబడులు ముంచెత్తాయి.
13 వేల టన్నుల పంటను ప్రభుత్వం కొనుగోలు: ఉల్లి దిగుబడులు ఎక్కువ కావడంతో మార్కెట్లో ఒక్కసారిగా ధరలు పతనమైపోయాయి. ఉల్లిని కొనే నాథుడే లేకుండా పోయాడు. కొందరు రైతులు తమ పంటను మార్కెట్లోనే వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయారు. మరికొందరు రైతులు పొలాల్లోనే కోయకుండా వదిలేశారు. ఇంకొందరు ఉల్లి గడ్డలను మేకలు, గొర్రెలకు వదిలేశారు. రైతుల పరిస్థితిని గమనించిన ప్రభుత్వం ఉల్లికి మద్దతు ధర ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా క్వింటా ఉల్లిని రూ.1200 చొప్పున కొనుగోలు చేయాలని ఆదేశించింది. వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయని, తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసిన ఉల్లికి మద్దతు ధర ఇస్తోంది. ఆగస్టు 31 నుంచి మార్క్ ఫెడ్ ఉల్లిని కొంటోంది. ఇప్పటి వరకు 13 వేల టన్నుల పంటను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది.
"కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో 1900 టన్నుల ఉల్లి ఉంది. 45 కేజీల ఉల్లి బస్తా రూ.100కే అని త్వరగా విక్రయించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రకటన చేశాం. ఈ రోజు పోలీసు వారి సహకారంతో మార్కెట్ యార్డులో 4 కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నాం. ఈ రోజు అంతా ఉల్లి విక్రయాలు జరగనున్నాయి. ఎవరికీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశాం"-డాక్టర్. ఏ. సిరి,జిల్లా కలెక్టర్
ఉల్లి రైతులకు ప్రభుత్వం బాసట - హెక్టారుకు రూ.50 వేలు మద్దతు ధర!