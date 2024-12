ETV Bharat / state

ఐటీ హబ్​గా ఆంధ్రప్రదేశ్ - కూటమి ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు - IT DEVELOPMENT IN ANDHRA PRADESH

IT DEVELOPMENT IN ANDHRA PRADESH ( ETV Bharat )

IT DEVELOPMENT IN ANDHRA PRADESH : రాష్ట్రాన్ని IT హబ్‌గా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. వచ్చే ఐదేళ్లలో పెద్దఎత్తున ఉపాధి కల్పించేందుకు టైలర్‌ మేడ్‌ ప్రోత్సాహకాలు, పాలసీలు రూపొందించింది. దీనికి తోడు ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ కృషితో దిగ్గజ IT, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ కంపెనీలు రాష్ట్రానికి క్యూ కడుతున్నాయి.

అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న సాంకేతిక మార్పులకు అనుగుణంగా డీప్‌టెక్‌ని అభివృద్ధి చేసి యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది. దీనిలో భాగంగా రాష్ట్రంలో ఇన్నోవేషన్ వర్సిటీ ఏర్పాటుకు ఇటీవల ఫిజిక్స్ వాలాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. మంత్రి లోకేశ్ కృషితో గూగుల్ క్లౌడ్, టీసీఎస్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు రాష్ట్రంలో యూనిట్లను స్థాపించేందుకు ముందుకు వచ్చాయి. ఇప్పటికే 5వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న హెచ్​సీఎల్ మరో 15 వేల ఉద్యోగాలు కల్పించేలా సంస్థను విస్తరించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. ఫాక్స్‌కాన్‌ సిటీ ఏర్పాటుకు ఆ సంస్థ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. మరోవైపు పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా అక్టోబర్ 25 నుంచి వారం రోజుల పాటు అమెరికాలో లోకేశ్ పర్యటన సత్ఫలితానిస్తోంది.

ఐటీలో 5 లక్షల ఉద్యోగాలే మా టార్గెట్ : లోకేశ్‌

సింపుల్ గవర్నమెంట్ – ఎఫెక్టివ్ గవర్నెన్స్ : పెట్టుబడిదారుల ఫ్రెండ్లీ విధానాలతో నూతన ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ పాలసీలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దేశంలో మరే రాష్ట్రంలో లేని విధంగా అత్యుత్తమ ప్రోత్సాహకాలతో 2024-29కి ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ విధానం, ఏపీ సెమీకండక్టర్ & డిస్ల్పే ఫ్యాబ్ పాలసీ, ఏపీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్‌ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ పాలసీ, ఏపీ డేటా సెంటర్ పాలసీ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా సింపుల్ గవర్నమెంట్ – ఎఫెక్టివ్ గవర్నెన్స్ కోసం విధానాల రూపకల్పన చేశారు. ప్రజలు తమ దైనందిన జీవితంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పనిలేకుండా యావత్ పరిపాలన వ్యవస్థ సమూల ప్రక్షాళనకు ఐటీ శాఖ చర్యలు చేపట్టింది.

దీని కోసం గవర్నమెంట్ టు సిటిజన్ సేవలను మెరుగుపరచడానికి గూగుల్‌తో M.O.U. కుదుర్చుకుంది. దిల్లీలో చీఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ ఆఫీసర్లు, ప్రధాన ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీల సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లతో ఉన్నత స్థాయి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న ప్రోత్సాహకాలతో కూడిన సులభతర విధానాలను వివరించారు. సామ్‌సంగ్‌, ఫాక్స్‌కాన్‌, డిక్సన్‌ టెక్నాలజీస్‌, హెవెల్స్‌ వంటి ప్రముఖ కంపెనీల ఎగ్జిక్యూటివ్‌లతో జరిపిన చర్చలు చాలా వరకు సత్ఫలితాలనిచ్చాయి.