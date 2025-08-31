AP GOVT STEPS TO STRENGTHEN BUDAMERU CANAL: గత ఏడాది విజయవాడలో బుడమేరు వరద అల్లకల్లోలం సృష్టించింది. ప్రజలు రోజుల తరబడి నీటిలోనే ఉండాల్సి వచ్చింది. కూటమి ప్రభుత్వ యుద్ధప్రాతిపదికన తీసుకున్న చర్యలతో విపత్తు నుంచి విజయవాడ వేగంగా బయట పడింది. ఆగస్టు 31కి బుడమేరు విపత్తు వచ్చి సంవత్సరం కావోస్తుంది. అలాంటి విపత్తు రాకుండా, వచ్చినా తట్టుకునేలా ప్రభుత్వం పటిష్ఠ చర్యలు చేపడుతోంది. గట్ల పటిష్ఠత పనులతో పాటు తూడు తొలగింపు పనులు చేస్తోంది. భవిష్యత్తులోనూ మరిన్ని రక్షణ చర్యలు తీసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
బుడమేరు పరిధిలో దాదాపు 380 ఎకరాల్లో అక్రమణలు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే గుర్తించింది. అయితే ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఆక్రమణ కూడా తొలగించలేదు. బుడమేరు గట్ల వెంట ఉన్న ఆక్రమణలతో నీటి ప్రవాహ సామర్థ్యం తగ్గి ముప్పునకు కారణం అవుతోంది. వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ నుంచి ఎనికేపాడు వరకు బుడమేరుకు సమాంతరంగా మరో కాలువ తవ్వి నీరు మళ్లించేందుకు ప్రతిపాదనలు పెట్టారు. ఎనికేపాడు యూటీ నుంచి కొల్లేరు వరకు బుడమేరు కాలువ వెడల్పు చేసేందుకు సైతం డీపీఆర్ సిద్ధం చేశారు. ఈ పనులన్నీ వేగంగా పూర్తిచేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
విజయవాడ పరిధిలోని శాంతినగర్ సమీపంలో బుడమేరు డైవర్షన్ కెనాల్పై రక్షణ గోడ నిర్మించారు. గత సంవత్సరం గండి పడిన ప్రాంతంలోనే ఈ రక్షణ గోడ నిర్మించారు. మొత్తం 500 మీటర్ల మేర నిర్మించాల్సి ఉండగా, ఇప్పటి వరకూ మొదటి దశలో 365 మీటర్ల పొడవైన గోడను పూర్తిచేశారు. గట్టు నుంచి 11 మీటర్ల లోతు, గట్టుపై 8.6 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ రక్షణ గోడ నిర్మించారు. దీనికి ప్రభుత్వం రూ.23 కోట్లు కేటాయించగా ఇప్పటివరకు 70% నిధులు వినియోగించారు. 15,000 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చినా తట్టుకొనేలా ఈ రక్షణ గోడను నిర్మిస్తున్నారు.
గతేడాది బుడమేరు డైవర్షన్ కెనాల్ విధ్వంసం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. దీని సామర్థ్యం 10,000 క్యూసెక్కులు కాగా అప్పుడు 60,000 క్యూసెక్కులు రావడంతో వరద వచ్చింది. నివారణకు 11.9 కిలోమీటర్ల మేర పూడికతీత పనుల్లో 99% పూర్తి చేసి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని 37,755 క్యూసెక్కులకు పెంచారు.
ఎనికేపాడు దగ్గర ఉన్న యూటీ సామర్థ్యం 4,500 క్యూసెక్కులు మాత్రమే. ఈ ప్రాంతంలో నీటి ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో గడ్డి పరక కూడా తీయలేదు. దీంతో బలహీనంగా ఉన్న గట్లు తెగే ప్రమాదం ఉండటంతో, వరద తర్వాత బుడమేరులో రూ.50 లక్షలతో తూడు తొలగించి, కాలువ శుభ్రం చేయించారు. తాజాగా ఇక్కడ 30,000 క్యూసెక్కుల సామర్థ్యంతో రూ.40 కోట్ల అంచనాతో కొత్త యూటీ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
అదే విధంగా వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ పై భాగంలో గట్లు పటిష్ఠం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు విడుదలయ్యే లోగా దాతల సాయంతో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు తాత్కాలిక పనులు చేపట్టారు. ఈ పనులు చేయడం వల్లే తాజాగా వరద 7,000 క్యూసెక్కులు వచ్చినా ఎక్కడా బుడమేరు గట్లు పట్టుతప్పలేదు. శాశ్వత గట్లు పటిష్ఠత, పూడికతీతకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 33 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసింది. 77 పనులకు టెండర్లను సైతం పిలిచారు. త్వరలో ఇందుకు సంబంధించిన పనులు మొదలు పెట్టనున్నారు.
శరవేగంగా బుడమేరు రిటైనింగ్ వాల్ పనులు
బుడమేరు వరద ప్రవాహాన్ని సముద్రంలోకి తరలించేలా కార్యాచరణ : మంత్రి నిమ్మల