కడప జిల్లాలో స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ఏర్పాటుకు చర్యలు - రూ.4,500 కోట్లతో తొలి దశ పనులు - KADAPA STEEL PLANT

Published : July 27, 2025 at 5:19 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Govt Steps to Set up Steel Plant in YSR Kadapa District: వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా సున్నపురాళ్లపల్లెలో స్టీల్‌ప్లాంట్‌ స్థాపనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ప్లాంట్‌ ఏర్పాటుపై జేఎస్‌డబ్ల్యూ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో రూ.4,500 కోట్ల పెట్టుబడితో స్టీల్‌ప్లాంట్‌ తొలి దశ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. రూ.11,850 కోట్లతో 2వ దశ పనులు పూర్తి చేయనున్నారు.

ఏప్రిల్‌ నాటికి 2వ దశ ఉత్పత్తి: ఈ ప్లాంట్‌ కోసం సంస్థకు ఎకరా రూ.5 లక్షల చొప్పున ప్రభుత్వం సున్నపురాళ్లపల్లెలో 1,100 ఎకరాలు కేటాయించింది. 2026 జనవరి నాటికి తొలి దశ పనులు ప్రారంభించి, ఏప్రిల్‌ నాటికి పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. 2029 ఏప్రిల్‌ నాటికి ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని ఆదేశించింది. 2031 జనవరి నాటికి 2వ దశ పనులు మొదలుపెట్టి 2034 ఏప్రిల్‌ నాటికి స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో 2వ దశ ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని స్పష్టం చేసింది. గతంలోనే ప్లాంట్‌కు భూమిపూజ జరిగినా వివిధ కారణాలతో ఆలస్యం అవుతూ వచ్చింది. ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో ఈ పరిశ్రమ నిర్మాణానికి సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే సున్నపురాళ్లపల్లెలో ప్రభుత్వ అధికారులు, జేఎస్‌డబ్ల్యూ సంస్థ ప్రతినిధులు సర్వే నిర్వహించారు.

Visakha Steel Plant: అలానే విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్​ను బలోపేతం చేసే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ మేరకు కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందించేందుకు అడుగులు వేస్తున్నాయి. దీనిలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో కేంద్ర ఉక్కు శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీనివాసవర్మ, ఆ శాఖ అధికారులు సమావేశమయ్యారు. ఉక్కు పరిశ్రమకు ప్యాకేజీ ప్రకటన, అనంతరం పరిణామాలు, ప్లాంట్‌ పురోగతి, బ్లాస్ట్‌ ఫర్నేస్‌లపై వారు చర్చించారు. ప్లాంట్‌కు ఎస్‌పీఎఫ్‌తో భద్రత కల్పిస్తామన్న సీఎంకు ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌తో ఏపీ ప్రజలకు భావోద్వేగ అనుబంధం ఉందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. విశాఖ ఉక్కుకు పూర్వ వైభవం తేవాలని ఇందు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహాయసహకారాలు అందిస్తామని కేంద్ర బృందానికి తెలిపారు. అయితే, ప్లాంట్‌ నిర్వహణ వ్యయం తగ్గించుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు.