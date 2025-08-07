Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

మడకశిరలో సౌర వెలుగులు - కౌలుకు రైతుల భూములు - రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా! - AP GOVT FOCUS ON SOLAR PROJECTS

10 వేల ఎకరాల్లో సౌరవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటుకు చర్యలు - రైతుల భూములను 30 ఏళ్లపాటు ఆ సంస్థ కౌలుకు - ఏటా ఎకరాకు రూ. 30వేలు చెల్లించేలా రైతులతో ఒప్పందాలు

AP Govt Focus on Solar Projects
AP Govt Focus on Solar Projects (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 9:02 AM IST

2 Min Read

AP Govt Focus on Solar Projects: శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిరలో పదివేల ఎకరాల్లో సౌరవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటుకు వేగంగా చర్యలు ఆరంభమయ్యాయి. రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా రైతుల భూములను కౌలు ప్రాతిపదికన తీసుకోవడానికి చింతా గ్రీన్ పవర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. తొలిదశలో4వేల ఎకరాల్లో సౌర విద్యుత్ పలకలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఆ సంస్థ భూ యజమానులతో సంప్రదింపులు వేగవంతం చేసింది.

మడకశిరలో సౌర వెలుగులు - రైతుల భూములను కౌలుకు రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా! (ETV)

మడకశిర ప్రాంతంలో సౌరప్రాజెక్టు: రాష్ట్రంలో తీవ్ర దుర్భిక్ష ప్రాంతాల్లో శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిర నియోజకవర్గం ఒకటి. అన్ని విధాలా వెనుకబడిన మడకశిర ప్రాంతంలో వేలాది మంది ఏటా బెంగళూరుకు వలస వెళ్లి దొరికిన పనిచేసుకుంటూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాంతాన్ని సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అనువైన ప్రాంతంగా గుర్తించారు. అక్కడ సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి చింతా గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ముందుకు వచ్చింది. అయితే, రైతుల భూములను కొనుగోలు చేసే విధానం కాకుండా, కౌలుకు తీసుకొని విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై కరవు ప్రాంత రైతులు సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల నిబంధనలు రైతులకు అనుకూలంగా మార్చేశారు. గతంలో విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు భూములు విక్రయించిన రైతులు, వచ్చిన డబ్బును ఖర్చుచేసుకొని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితులను గుర్తించిన కర్ణాటక ప్రభుత్వం విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు రైతుల నుంచి కౌలు ప్రాతిపదికన భూములు తీసుకునే పద్దతిని ప్రవేశపెట్టింది. ఇదే పద్ధతిని రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా కూటమి ప్రభుత్వం మడకశిరలో సౌరప్రాజెక్టులో అమలు చేస్తోంది.

ఎకరాకు ఏటా రూ.30 వేలు: ఏడు వేల మంది రైతుల నుంచి పదివేల ఎకరాల భూమిని కౌలు ప్రాతిపదిన తీసుకోనున్నారు. తొలిదశలో 4 వేల ఎకరాలను సేకరించి ఏడాదిన్నరలోపు విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించనున్నారు. రైతుల నుంచి కౌలుకు తీసుకున్న భూమికి ఎకరాకు ఏటా 30 వేల రూపాయలు చెల్లించనున్నారు. రెండేళ్లకోసారి ఐదు శాతం చొప్పున కౌలు మొత్తం పెంచనున్నారు. ఇలా రైతుల భూములను 30 ఏళ్లపాటు ఆ సంస్థ కౌలుకు తీసుకోనుంది.

'గతంలో భూములను కొనుగోలు చేసి సోలార్ ప్రాజెక్టులు పెట్టేవారు. ఇప్పుడు 30 లేదా 32 సంవత్సరాలు లీజుకు తీసుకుంటున్నారు. ఈ లీజు డబ్బులను కూడా రెండు సంవత్సరాల ఒకసారి రూ.1500 పెరిగే అవకాశం ఉంది. 30 సంవత్సరాలు లీజు ముగిసే సరికి దాదాపు రూ.65,000 రైతు అకౌంట్​లో పడతాయి.' -ఎంఎస్ రాజు, మడకశిర ఎమ్మెల్యే

మడకశిర నియోజకవర్గంలోని హరేసముద్రం, కల్లుమర్రి, మనూరు, ఉప్పరపల్లి, వైబీహళ్లి, బుల్లసముద్రం గ్రామాల్లో పదివేల ఎకరాల భూమి అందుబాటులో ఉందని రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. ఆరు గ్రామాల్లోని భూములను అనుసంధానించి సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కౌలు నిబంధనలపై గ్రామాల్లో సభలు నిర్వహించి, రైతుల నుంచి ఆమోదపత్రాలు తీసుకున్నారు. పట్టాభూములతో సమానంగా, అసైన్డ్ భూములకు కౌలు మొత్తం చెల్లిస్తున్నారు. కౌలు భూముల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించడానికి అవసరమైన అన్ని అనుమతులు ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం చకచకా నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది.

ఏపీలో సోలార్ ప్రాజెక్టులకు వేగంగా అడుగులు - తొలిదశలో 3 లక్షల కనెక్షన్లు

రాయలసీమలో 3 చోట్ల సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు - ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్

AP Govt Focus on Solar Projects: శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిరలో పదివేల ఎకరాల్లో సౌరవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటుకు వేగంగా చర్యలు ఆరంభమయ్యాయి. రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా రైతుల భూములను కౌలు ప్రాతిపదికన తీసుకోవడానికి చింతా గ్రీన్ పవర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. తొలిదశలో4వేల ఎకరాల్లో సౌర విద్యుత్ పలకలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఆ సంస్థ భూ యజమానులతో సంప్రదింపులు వేగవంతం చేసింది.

మడకశిరలో సౌర వెలుగులు - రైతుల భూములను కౌలుకు రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా! (ETV)

మడకశిర ప్రాంతంలో సౌరప్రాజెక్టు: రాష్ట్రంలో తీవ్ర దుర్భిక్ష ప్రాంతాల్లో శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిర నియోజకవర్గం ఒకటి. అన్ని విధాలా వెనుకబడిన మడకశిర ప్రాంతంలో వేలాది మంది ఏటా బెంగళూరుకు వలస వెళ్లి దొరికిన పనిచేసుకుంటూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాంతాన్ని సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అనువైన ప్రాంతంగా గుర్తించారు. అక్కడ సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి చింతా గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ముందుకు వచ్చింది. అయితే, రైతుల భూములను కొనుగోలు చేసే విధానం కాకుండా, కౌలుకు తీసుకొని విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై కరవు ప్రాంత రైతులు సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల నిబంధనలు రైతులకు అనుకూలంగా మార్చేశారు. గతంలో విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు భూములు విక్రయించిన రైతులు, వచ్చిన డబ్బును ఖర్చుచేసుకొని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితులను గుర్తించిన కర్ణాటక ప్రభుత్వం విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు రైతుల నుంచి కౌలు ప్రాతిపదికన భూములు తీసుకునే పద్దతిని ప్రవేశపెట్టింది. ఇదే పద్ధతిని రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా కూటమి ప్రభుత్వం మడకశిరలో సౌరప్రాజెక్టులో అమలు చేస్తోంది.

ఎకరాకు ఏటా రూ.30 వేలు: ఏడు వేల మంది రైతుల నుంచి పదివేల ఎకరాల భూమిని కౌలు ప్రాతిపదిన తీసుకోనున్నారు. తొలిదశలో 4 వేల ఎకరాలను సేకరించి ఏడాదిన్నరలోపు విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించనున్నారు. రైతుల నుంచి కౌలుకు తీసుకున్న భూమికి ఎకరాకు ఏటా 30 వేల రూపాయలు చెల్లించనున్నారు. రెండేళ్లకోసారి ఐదు శాతం చొప్పున కౌలు మొత్తం పెంచనున్నారు. ఇలా రైతుల భూములను 30 ఏళ్లపాటు ఆ సంస్థ కౌలుకు తీసుకోనుంది.

'గతంలో భూములను కొనుగోలు చేసి సోలార్ ప్రాజెక్టులు పెట్టేవారు. ఇప్పుడు 30 లేదా 32 సంవత్సరాలు లీజుకు తీసుకుంటున్నారు. ఈ లీజు డబ్బులను కూడా రెండు సంవత్సరాల ఒకసారి రూ.1500 పెరిగే అవకాశం ఉంది. 30 సంవత్సరాలు లీజు ముగిసే సరికి దాదాపు రూ.65,000 రైతు అకౌంట్​లో పడతాయి.' -ఎంఎస్ రాజు, మడకశిర ఎమ్మెల్యే

మడకశిర నియోజకవర్గంలోని హరేసముద్రం, కల్లుమర్రి, మనూరు, ఉప్పరపల్లి, వైబీహళ్లి, బుల్లసముద్రం గ్రామాల్లో పదివేల ఎకరాల భూమి అందుబాటులో ఉందని రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. ఆరు గ్రామాల్లోని భూములను అనుసంధానించి సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కౌలు నిబంధనలపై గ్రామాల్లో సభలు నిర్వహించి, రైతుల నుంచి ఆమోదపత్రాలు తీసుకున్నారు. పట్టాభూములతో సమానంగా, అసైన్డ్ భూములకు కౌలు మొత్తం చెల్లిస్తున్నారు. కౌలు భూముల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించడానికి అవసరమైన అన్ని అనుమతులు ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం చకచకా నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది.

ఏపీలో సోలార్ ప్రాజెక్టులకు వేగంగా అడుగులు - తొలిదశలో 3 లక్షల కనెక్షన్లు

రాయలసీమలో 3 చోట్ల సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు - ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్

For All Latest Updates

TAGGED:

SOLAR PLANT IN APSOLAR PLANT SRI SATHYA SAI DISTRICTSOLAR POWER GENERATING STATIONCHINTA GREEN ENERGY PRIVATE LIMITEDAP GOVT FOCUS ON SOLAR PROJECTS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఉత్తరాఖండ్​, హిమాచల్​లో భారీ వరదలతో బీభత్సం- కైలాష్​ యాత్ర బంద్​- రూ.417 కోట్ల నష్టం!

ఆర్​బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం

'శ్రావణ' వేళ వివాహాల జోరు - మండపాలకు ఫుల్ డిమాండ్‌

సెప్టెంబరు 1 నుంచి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్‌కు గుడ్‌బై-  ఈ నిర్ణయంతో ఎవరికి లాభం?  ఎవరికి నష్టం?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.