వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ బడుల పతనం - రెండేళ్లలో 6.78 లక్షల విద్యార్థుల క్షీణత
విద్యార్థుల గణాంకాలను విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - 2021-22, 2023-24 మధ్య ప్రైవేటు బడులకు వెళ్లిన 6.78 లక్షల మంది పిల్లలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 1:39 PM IST
AP Government Schools Decline Under YSRCP Rule: ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యా రంగం గత ఐదేళ్లలో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నది. విద్యార్థులను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడేలా చేస్తానని గొప్పలు చెప్పుకున్న వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం, వాస్తవానికి అనాలోచిత నిర్ణయాలతో ప్రభుత్వ బడుల నుంచి విద్యార్థులను ప్రైవేటు పాఠశాలలకు తరిమేసింది.
తల్లిదండ్రుల నమ్మకాన్ని కోల్పోయిన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు: కరోనా సమయంలో ప్రైవేటు ఫీజులు చెల్లించలేక చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్పించారు. అయితే, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న అసంబద్ధ నిర్ణయాలు, నాణ్యమైన విద్యలో లోపం కారణంగా తల్లిదండ్రులు మళ్లీ పిల్లలను ప్రైవేటు పాఠశాలలకు పంపారు.
- 2021–22లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 43.89 లక్షల విద్యార్థులు ఉన్నారు
- 2023–24లో ఆ సంఖ్య 37.11 లక్షలకు పడిపోయింది
అంటే రెండు సంవత్సరాల్లోనే 6.78 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేటు పాఠశాలలకు వెళ్లిపోయారు.
గణాంకాలు బట్టబయలు చేసిన వాస్తవం: పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ బడుల విద్యార్థుల సంఖ్య నిరంతరం తగ్గింది.
- 2021–22లో 43.89 లక్షల మంది,
- 2022–23లో 39.78 లక్షల మంది,
- 2023–24లో 37.11 లక్షల మంది మాత్రమే మిగిలారు.
అదే సమయంలో ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో చేరిన వారి సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. ఇది ప్రభుత్వ పాఠశాలల పతనాన్ని స్పష్టంగా చూపుతోంది.
విద్యా కానుక కిట్లలో భారీ గందరగోళం: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా విద్యా కానుక కిట్లను కొనుగోలు చేసింది. 2021–22లో విద్యార్థులు 43.89 లక్షలే ఉన్నప్పటికీ, 45.71 లక్షల కిట్లు కొనుగోలు చేశారు. అదనంగా 1.81 లక్షల కిట్లు మిగిలాయి. 2022–23లో 39.78 లక్షల విద్యార్థులు ఉండగా, 45.14 లక్షల కిట్లు కొనుగోలు చేశారు. అంటే 5.36 లక్షల కిట్లు అదనంగా కొనుగోలు చేశారు. 2023–24లో 37.11 లక్షల మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉండగా, 39.96 లక్షల కిట్లు కొన్నారు. ఇందులో కూడా 2.84 లక్షల కిట్లు ఎక్కువయ్యాయి. మూడేళ్లలోనే దాదాపు 10 లక్షల కిట్లు అదనంగా కొనుగోలు చేసినట్లు తేలింది. ఒక్కో కిట్టుకు రూ.2,300 వరకు ఖర్చు పెట్టగా, వీటికి సంబంధించి పూర్తి లెక్కలు ఎక్కడా చూపించలేదు.
లెక్కల్లో గందరగోళం - ఆరోపణలు: వాస్తవానికి ఒక ఏడాదిలో కిట్లు మిగిలితే, తదుపరి సంవత్సరంలో వాటి సంఖ్య తగ్గించాలి. కానీ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అలాంటిదేమీ చేయలేదు. కొనుగోలు చేయని కిట్లకు డబ్బులు చెల్లించారని కూడా అనేక ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ వ్యవహారం పై పారదర్శకత లేకపోవడం, విద్యా కానుక పథకం కుంభకోణమనే అనుమానాలను రేకెత్తిస్తోంది.
కూటమి ప్రభుత్వం సంస్కరణల దిశగా: 2024 జూన్లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమైపోయింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నిర్ణయాల ప్రభావం 2024-25లోనూ కనిపించింది. అయితే 2025-26 నుంచీ కూటమి ప్రభుత్వం విద్యా రంగంలో సంస్కరణలను ప్రారంభించింది. విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచడం, నాణ్యమైన బోధన, పారదర్శక వ్యవస్థను తీసుకురావడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.
