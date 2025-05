ETV Bharat / state

గుడ్​న్యూస్​- విద్యార్థి మిత్ర కిట్ల పంపిణీ ఎప్పుడంటే! - KITS PROVIDING FOR STUDENTS

Published : May 20, 2025 at 5:21 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Kits Providing for Students After This Summer Holidays : వేసవి సెలవులు ముగిసి మళ్లీ పాఠశాలలు తెరిచే సమయానికి పాఠ్యపుస్తకాలతో సహా బ్యాగు, దుస్తులు, షూ, బెల్టులతో కూడిన కిట్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు అందించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసి అమలు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ప్రాంతాల వారీగా విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా, అందించాల్సిన కిట్ల వివరాలు ప్రభుత్వానికి నివేదించగా ఇప్పటివరకు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని నాలుగు మండలాలకు వచ్చాయి. మిగతా కిట్‌లు ఈ నెలాఖరు నాటికి అందజేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకువస్తోంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలా ఆర్భాటాలకు పోకుండా మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి డొక్కా సీతమ్మ, కిట్లకు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ వంటి మహనీయుల పేర్లు పెట్టి ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే మండలాల వారీగా విద్యార్థుల సంఖ్యకు అవసరమైన మేర పాఠ్య, రాత పుస్తకాలతో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ విద్యార్థి మిత్ర కిట్ల సరఫరా ప్రారంభించింది.

పుస్తకాల బ్యాగ్‌ బరువు తగ్గించేలా చర్యలు : విద్యార్థులకు పుస్తకాల బ్యాగ్‌ బరువు ఎక్కువగా ఉండే సమస్యకు చెక్​ పెట్టి బ్యాగ్​ బరువు తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకుంది. సంవత్సరానికి రెండు సెమిస్టర్ల విధానానికి నాంది పలికింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు పాఠ్యపుస్తకాలు సెమిస్టర్‌ విధానంలోనే రూపొందించారు. అక్టోబరులో రెండో సెమిస్టర్‌ పుస్తకాలు అందించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. సెమిస్టర్‌ విధానం కావటంతో పుస్తకాల సైజు తగ్గిపోనుంది.