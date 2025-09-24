ETV Bharat / state

ఆపదలో ఆదుకునే ఫోన్​నంబర్లు ఇవే - అందుబాటులోకి టోల్​ఫ్రీ నంబర్లు

నకిలీ మందుల విక్రయిస్తున్నా, నిబంధనలు పాటించకున్నా, సైబర్​ నేరాలకు చేస్తున్నా ఈ నంబర్లకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 12:25 PM IST

AP Government Departments Providing Emergency Service Toll Free Numbers : కళ్లెదుట ఏదేని నేరం చోటుచేసుకున్నప్పుడు ఎవరికి చెప్పాలో కొందరికి తెలియదు. సమస్య ఎదురైనప్పుడు దానిని పరిష్కరించుకునే దారేదో కానరాదు. అక్రమాన్ని గుర్తించినప్పుడు దానిని అరికట్టే దిశగా అధికారులు దృష్టికి ఎలా తీసుకెళ్లాలో తెలియదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కొన్ని టోల్‌ఫ్రీ నంబర్లు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వాటి వివరాలు ఇలా!

తూకాల్లో తేడా రానీయొద్దు : నిత్యావసరాల సరకులు కొనుగోలు చేయడం తప్పనిసరి. కొంతమంది వ్యాపారులు లాభం పొందాలనే ధ్యేయంగా వినియోగదారులను బురిడీ కొట్టిస్తు ఉంటారు. తూకాలు, ధరల్లో మోసాలకు పాల్పడుతుంటారు. వారు అధిక ధరలకు విక్రయించినా, వస్తువులపై చిరునామా, ఇతర వివరాలు లేకపోయినా, తూకాల్లో తేడాలు వచ్చినా 1967 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.

నకిలీ మందుల ఆటకట్టు : అనారోగ్యం బారిన పడితే, వైద్యులు మందులు రాసిస్తే వాటిని కొనుగోలు చేయడం తప్పనిసరి. ఈ విషయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు వక్రబుద్ధిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. మార్కెట్‌లోకి నకిలీ మందులు తీసుకువచ్చి తమ జేబులు నింపుకొంటుంటారు. నకిలీ మందులు విక్రయిస్తున్నా, నిబంధనలు పాటించకున్నా ఈ 7382934357 నంబరుకు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

వేధింపులను సహించొద్దు : ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో విద్యార్థినులు, యువతులు, మహిళలు చదువులు, ఉద్యోగం, ఉపాధి నిమిత్తం ఉన్న ఊరు, అయిన వారికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు ఆకతాయిల వేధింపులకు కొందరు గురవుతుంటారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 181 నంబర్​కు కాల్​ చేసి సమాచారం ఇవ్వవచ్చు. ఇది పోలీస్, న్యాయ పరమైన సేవల కోసం సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందిస్తుంది. గృహ హింస, వరకట్నం బాధితులైతే ఈ నంబర్​కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. మహిళల అక్రమ రవాణా, లైంగిక వేధింపులపై 1091, చిన్న పిల్లలపై అఘాయిత్యాలు, వేధింపులకు సంబంధించి 1089 నంబర్లకు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. వెంటనే వారు స్పందించి సేవలను అందిస్తారు.

ఏదైనా ఆపదొస్తే అత్యవసర నెంబర్లు ఇవే - సేవ్​ చేసుకోండి!

మత్తును చిత్తు చేద్దాం: యువత జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతూ వారిని పెడదారిన పడేలా చేయడంలో మాదకద్రవ్యం ముందంజలో ఉంది. సమాజానికి చీడగా తయారైన మత్తును చిత్తు చేసేందుకు మనవంతు సహకారం అందించవచ్చు. గంజాయి, కొకైన్, హెరాయిన్‌ తదితర మత్తు పదార్థాల విక్రయాలు, వినియోగంపై 1972 నంబరుకు సమాచారం ఇవ్వవచ్చు.

సైబర్‌ నేరం - అప్రమత్తంగా ఉందాం: ప్రస్తుతం సైబర్‌ నేరాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. వీటి బారిన పడి జీవితాంతం కూడబెట్టిన సొమ్మును కొందరు నిమిషాల్లో పోగొట్టుకుంటున్నారు. రోజు రోజుకూ రెచ్చిపోతున్న సైబర్​ నేరగాళ్ల నుంచి రక్షించుకునే విషయంలో అప్రమత్తత ఎంతైనా అవసరం ఉంది. ఓటీపీ చెప్పమనడం, డిజిటల్‌ అరెస్టు చేస్తామని బెదిరింపులకు పాల్పడటం వంటి ఫోన్లు వస్తే, వెంటనే మీరు 1930 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయాలి.

క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ చెయ్యండి - పోలీసులకు ఫీడ్​బ్యాక్​ ఇవ్వండి

హైవేపై ప్రయాణంలో ఏదైనా సమస్య ఎదురైందా! - ఇలా చేయండి

