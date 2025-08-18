Solar Dryers Inastalation NTR District: ప్రకృతి విపత్తులకు పంట దెబ్బతిని, మార్కెట్ ఒడిదొడుకులతో రేటు పడిపోయి, గిట్టుబాటు ధర లభించక రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. కానీ అలాంటి సమస్యలకు సోలార్ డ్రయర్లతో చెక్ పెడుతున్నారు ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన రైతులు. పంట ఉత్పత్తులకు సొంతంగా వారే ధరను నిర్ణయించి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తూ వారంతా లాభాలు గడిస్తున్నారు.
ఉమ్మడి కృష్ణాలో 10కి పైగా సౌర డ్రయర్లు: ఆరుగాలం కష్టపడి పండించే పంటలకు సరైన ధర పరిస్థితిని అధిగమించేందుకు సోలార్ డ్రైయర్ల వైపు అన్నదాతలు మెుగ్గు చూపుతున్నారు. పంట ఉత్పత్తుల ధరలు బహిరంగ మార్కెట్లో తగ్గినప్పుడు వీటిని ఉపయోగించి వ్యాల్యూ ఎడిషన్ చేస్తూ లాభాలు పొందుతున్నారు. సోలార్ డ్రయర్లతో పంట ఉత్పత్తులను ఎండబెడితే ఆరు నెలలు నిల్వ ఉంటాయని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. గిట్టుబాటు ధర లేక, నాణ్యత లోపాలతో పంట అమ్ముడుపోనప్పుడు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు. విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోని కొత్తూరు తాడేపల్లి, ఉయ్యూరు, గుంటుపల్లి, ఆగిరిపల్లి వంటి ప్రాంతాల్లో 10కి పైగా సౌర డ్రయర్లను నిర్వహిస్తున్నారు.
40 శాతం వరకూ రాయితీ: సోలార్ డ్రయర్ల ఉత్పత్తులకు ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. కొన్ని కంపెనీలు డ్రయర్ల నిర్వాహకులతో ఒప్పందాలు చేసుకుని ఏటా లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ఆకుకూరలనూ ఎండబెట్టి పొడి చేసి ప్యాకింగ్ చేసి ఎగుమతి చేస్తున్నారు. 500 కిలోల సామర్థ్యం ఉన్న సౌర డ్రయర్ ధర రెండు లక్షల 20 వేలు ఉంది.
ఇందులో 10 శాతం సొమ్ము చెల్లిస్తే 90 శాతం బ్యాంకు రుణం ఇస్తుంది. అందులో 30శాతం రాయితీ సొమ్ము ప్రభుత్వం జమ చేస్తుంది. పండ్లు, కూరగాయలు, పూలు డ్రయింగ్ చేసే ముందు నిల్వ చేసేందుకు శీతల గదులను ఉద్యాన శాఖ దాదాపు 40 శాతం వరకు రాయితీతో అందించడం గమనార్హం. దాంతో సోలార్ డ్రయర్ల యూనిట్లు ఏర్పాటుతో స్థానిక మహిళలకు ఎక్కువగా ఉపాధి లభిస్తోంది.
"నాకు మామిడి తోట ఉంది. ఏమైనా గాలి దుమ్ములు వచ్చినప్పుడు అవి వృధా అవుతున్నాయి. దాని నుంచి ఎలా నిల్వ చేయాలనే ఆలోచన వచ్చి సోలార్ ప్రాసెస్ అని ఇండోర్ ( మధ్యప్రదేశ్) లో ఉంది. వారి సహకారంతో ఈ సోలార్ డ్రయర్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సోలార్ డ్రయర్లతో పంట ఉత్పత్తులను ఎండబెడితే ఆరు నెలలు నిల్వ ఉంటాయి. గిట్టుబాటు ధర లేక, నాణ్యత లోపాలతో పంట అమ్ముడుపోనప్పుడు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది"-వెంకటేశ్వరరావు, సోలార్ డ్రయర్ల వినియోగదారు
"ఆకుకూరలనూ ఎండబెట్టి పొడి చేసి ప్యాకింగ్ సోలార్ డ్రయర్ల వినియోగదారులు చేసి దేశ విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. దాదాపు 500 కిలోల సామర్థ్యం ఉన్న సౌర డ్రయర్ ధర రెండు లక్షల 20 వేల వరకూ ఉంది. ఇందులో 10 శాతం సొమ్ము చెల్లిస్తే 90 శాతం బ్యాంకు రుణం ఇస్తుంది. అందులో 30శాతం రాయితీ సొమ్ము ప్రభుత్వం జమ చేస్తుంది. ప్రధానంగా పంట నష్టాన్ని అధిగమించేందుకు ఈ సోలార్ డ్రయర్లు ఎంతగానో దోహదపడతాయి"-హనుమంతురావు, సోలార్ డ్రయర్ల తయారీదారు
ఏపీలో సోలార్ ప్రాజెక్టులకు వేగంగా అడుగులు - తొలిదశలో 3 లక్షల కనెక్షన్లు
రాయలసీమలో 3 చోట్ల సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు - ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్